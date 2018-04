Růst na železnici: České dráhy loni vydělaly téměř miliardu

Osobní doprava zaznamenala čistý zisk šest milionů korun, což je o 652 milionů korun více než v roce 2016. Podle generálního ředitele skupiny Pavla Krtka je za zlepšenými výsledky zejména růst tržeb z jízdného, které se zvýšily o 246 milionů na více než osm miliard korun. Tržby za provoz vlaků, které si u společnosti objednal stát a kraje, činily vloni zhruba 14 miliard korun, což bylo meziročně o 292 milionů korun více. České dráhy loni přepravily téměř 175 milionů lidí. Výrazné zlepšení dráhy zaznamenaly hlavně na mezinárodních linkách.

Velký vliv na konečný výsledek hospodaření celé skupiny měla nákladní doprava. Dceřiná společnost ČD Cargo vykázala čistý zisk 743 milionů korun. Je to o 192 milionů korun méně než v předchozím roce. Podle Krtka jsou nižší příjmy způsobeny především investicemi do nákupu nových lokomotiv a nákladních vozů. Naopak úspěšně pokračovala expanze na zahraniční trhy, zejména pak do Polska, Maďarska či Rumunska. Mírně vzrostl i objem přepraveného zboží o 0,6 milionu tun na 66,1 milionu tun. K růstu přispěla zejména přeprava zboží v zahraničí a rovněž prodlužování vzdáleností nákladní dopravy.

Celkové tržby skupiny se loni zvýšily o 682 milionů korun na 33,9 miliardy korun. Z toho osobní doprava zaznamenala nárůst přibližně o 538 milionů na 22,1 miliardy korun. Tržby v nákladní dopravě vzrostly oproti roku 2016 o zhruba 163 milionů na 11,9 miliardy korun.

Stejně jako v roce 2016 pokračovala skupina ve snižování dluhu, který je ve srovnání s předchozím rokem o tři miliardy nižší. Aktuální dluh Českých drah tak je 27,2 miliardy korun. K tomu přispěl zejména výhodný kurz koruny vůči euru.

Nyní České dráhy jednají s kraji o nových smlouvách na provoz regionálních tratí, které vyprší po roce 2019. Podle generálního ředitele skončí platnost asi 80 procent dosavadních smluv, přičemž je pravděpodobné, že část z nich už prodloužena nebude.

České dráhy Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří rovněž i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo poskytovatel ICT služeb ČDIS.

