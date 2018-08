O financování nového jaderného bloku se rozhodne letos, říká Nováková

Do konce letošního roku by se mělo rozhodnout o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO), příslušných ministrů a energetické společnosti ČEZ to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Poté podle ní bude následovat jednání s Evropskou komisí o veřejné podpoře stavby a další kroky.