Vláda zpomalí růst penze polovině důchodců. Polepší si ti s nižšími důchody

Všichni důchodci by podle propočtů Němcové mohli dostat 320 korun plus současnou valorizaci. Každý důchodce dostane minimálně 540 korun plus zbytek podle zásluhové části penze, dodal premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). „Celkové navýšení důchodu tak v průměru bude 918 korun,“ uvedla Němcová.

Státní pokladnu vyjde navýšení na zhruba 14,5 miliardy korun. „Celkem 12 miliard máme předpoklad na plošné navýšení o 320 korun měsíčně a 2,5 miliardy korun na výdaj spojený s navýšením o tisíc korun,“ uvedla Němcová před jednáním kabinetu. Podle Babiše peníze vláda získá novelou zákona o Fondu národního majetku, kterou chce projednávat příští týden. „Ve fondu je 21 miliard, které vláda použije na důchody,“ řekl Babiš.

Podle Hospodářské komory je ale návrh s ohledem na fiskální důsledky nekoncepční a důsledkem jeho zavedení bude u důchodového systému ještě menší zásluhovost než nyní. Řešení vidí komora v přijetí skutečné penzijní reformy, uvedl její mluvčí Miroslav Diro.

Jak to bylo letos?

Hospodářská komora dále uvedla, že návrh zhorší fiskální udržitelnost penzijního systému. Podle ní musí být navýšení výdajů rozpočtu kryto vyššími příjmy, krácením výdajů nebo kombinací obojího. Protože je podle ní ale předložen i návrh na změny v oblasti daní a jen změny v daních z příjmů mají dopad na veřejné rozpočty zhruba 22 miliard, nelze předpokládat, že zvýšení výdajů na důchody budou krýt vyšší příjmy, ale naopak razantní omezení jiných výdajů. „S takovými kroky ale programové prohlášení nepočítá,“ uvedli zástupci komory.

Chcete rychle zjistit, v kolika letech půjdete do důchodu? Dozvědět se to můžete v této tabulce nebo vám to vypočítá naše důchodová kalkulačka.

Pokud zákon projde Parlamentem, přesnou částku výměry důchodů na příští rok vláda stanoví v září podle nových pravidel. Zvýšení důchodů o tisíc korun pro seniory nad 85 let návrh zákona přímo stanovuje k 1. lednu 2019. Podle autorů návrhu je třeba starším seniorům přidat více kvůli jejich vyšším výdajům na péči a léky. Důvodem je i to, že starší senioři mají nižší penze než ti mladší. Před 30 lety nastupovali na odpočinek s nižší částkou. I když se jim později přepočítala, stále je výrazně menší, než mají mladší důchodci.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Současně pevná část penze, která je pro všechny stejná, musí odpovídat devíti procentům průměrné mzdy. Podle novely by to mělo být nově deset procent. To však neznamená, že se penze zvednou o procento, jen se přeskupí jejích složení. Pravidla pro přidávání zůstanou stejná, zvětší se podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky.

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR ve své nedávné analýze napsal, že návrh povede k nivelizaci důchodů. Na malou zásluhovost penzí v Česku poukazoval už dřív i Ústavní soud. Němcová má přístup vlády za legitimní. Zdůraznila, že současný systém valorizací zůstane zachovaný.

