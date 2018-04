Elektrická kola nyní smějí do newyorských ulic bez toho, aby se cyklisté museli bát zaplacení pokuty ve výši pěti set dolarů (10 350 korun). Demokratický starosta nejlidnatějšího města ve Spojených státech Bill de Blasio odvolal po několika měsících jejich zákaz.

Ten ale platí pro elektrické bicykly, které jezdí rychleji něž 20 mil za hodinu (32 km/h) nebo pro takzvané kolonožky (hoverboardy nebo také minisegwaye), jež jsou v Americe populární.

Změna je úlevou pro ty, kteří e-kola používají pro svou obživu a doručují na nich různé zboží. Server FastCompany uvedl, že až 60 procent z 50 tisíc lidí, kteří doručují na kole po New Yorku zboží, si pomáhá bicyklem s elektromotorem. Často se jedná o přistěhovalce. Cena takového kola se v USA pohybuje okolo tisíce dolarů (22 600 korun).

Ty Collins, zakladatel firmy Rad Power Bikes, jež elektrická kola vyrábí, je rád, že město konečně bitvu s elektrokoly ve svých ulicích vzdalo. Konec zákazu může pozitivně změnit náladu lidí, kteří e-kolo nelegálně využívali.

Collins, jehož firma pochází ze Seattlu ve státě Washington na západním pobřeží Spojených států, pro Mashable prohlásil, že město New York k odvolání zákazu mohlo přistoupit také proto, že ve státech Kalifornie i Washington je provoz elektrických kol povolen, i když podléhá místním předpisům. „Progresivní státy v USA říkají, že z toho (z používání elektrokol) nemůžeme utéct. Přijmeme je a uzpůsobíme zákony,“ komentoval změnu v New Yorku.

Radnice města provoz elektrokol zakázala loni v říjnu s platností od ledna 2018. Důvodem byly stížnosti na to, že jejich řidiči nedodržují silniční pravidla, jezdí nebezpečně po chodnících i silnicích. Místní policie jich loni zabavila 923. Podle některých Newyorčanů se elektrická kola stala hrozbou pro bezpečnost v ulicích, zejména chodců.

Elektrická kola na celém světě dobývají města. Trh s elektrokoly se od roku 2015 globálně ztrojnásobil, v roce 2022 by mohl mít velikost až 19 miliard dolarů (393 miliard korun). E-kola se prosazují podle Persistence Market Research v Evropě zejména v Británii a Německu, v Americe ve Spojených státech a Kanadě, kde se buduje i infrastruktura pro jejich dobíjení.

V jihovýchodní Asii by mohla prorazit rikša na elektrický pohon. Jako příklad se uvádí města Dháka a Káthmándú v Bangladéši nebo Manila na Filipínách. Stále více aut v ulicích představuje dopravní i ekologický problém. Designéři ve spolupráci se Asijskou rozvojovou bankou představili model BuddhaPedalPower, jež by se měl rozšířit po asijských městech. Klasická rikša stojí okolo 800 dolarů (16 600 korun), elektrická by měla přijít na 1500 dolarů (31 050 korun).

