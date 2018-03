Hoďte auto na kompost. Studenti vyvinuli recyklovatelný elektromobil

Elektromobil budoucnosti by měl být recyklovatelný, a dokonce biologicky rozložitelný. Tak si to představují studenti technické univerzity v Eindhovenu. Automobil nazvali Noah a je vyroben, alespoň z větší části, z biologicky rozložitelných materiálů. K vidění by měl být ve vybraných evropských městech v polovině roku 2018.