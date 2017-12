Údajné tažení proti zejména tureckým obchodům s rychlým občerstvením, kde se prodává kebab, vyvolalo velké vášně v Německu, kde žijí minimálně 4 miliony obyvatel tureckého původu.

V Evropském parlamentu (EP) se projednává návrh regulace fosforečnanů v potravinách, zejména v polotovarech. Pokud by došlo k jeho zákazu v polotovarech, dotklo by se to výrobců masa pro pochoutku kebab, která je právě v Německu hojně rozšířená. Pro přísnější regulaci fosfátů jsou především poslanci Zelených a sociální demokraté. Podle nich jsou sloučeniny fosforu, který se přidávají do řady potravin, potenciálně nebezpečné a jejich používání by mělo být zpřísněno.

Fosfáty v potravinách Vedle přirozené přítomnosti sloučenin obsahujících fosfor se do potravin jako aditiva přidávají fosfáty (fosforečnany), a to především kvůli svým emulgačním a disperzním schopnostem, ale i jako kypřicí prostředky, regulátory kyselosti apod. Při výrobě tavených sýrů fungují jako stabilizátor mléčných disperzí. V masném průmyslu přidávání fosforečnanů umožňuje zlepšit vaznost vody a emulgační schopnosti masa. Při zmrazování mořských ryb jsou fosfáty používány k zabránění úbytku vody během manipulace.

Dále se fosfáty přidávají do sušených výrobků (např. polévek), zmrzlin a mražených krémů, kolových nápojů, jemného trvanlivého pečiva a cukrářských výrobků, majonéz, moučkového cukru (fosforečnan vápenatý proti spékání) a dalších.

Fosfáty mohou být kromě toho použity při výrobě doplňků stravy a při obohacování potravin mikroživinami např. jako zdroj vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, manganu či železa.

Fosfáty stejně jako ostatní přídatné látky v potravinách mají přiřazen kód E (E 338: kyselina fosforečná, E 339 – 343: fosforečnany, E 450 – 452: polyfosforečnany), a musí být uvedeny ve výčtu složek.

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

V současnosti je povoleno doplňovat fosfát do čerstvého masa, ale neexistuje jasná úprava pro zmrazené maso, což se týká polotovarů právě pro rychlé občerstvení, kde se kebab nebo gyros prodává. Ohledně jeho používání panují podle zdravotního výboru EP „vážné zdravotní obavy“, které mohou být spojeny se srdečními chorobami. Fosfát v kebabu udržuje vodu a umožňuje, aby bylo maso chutnější a dobře se propeklo.

Zelení a socialisté chtějí počkat do příštího roku, než bude zveřejněna další zdravotní studie o dopadech fosfátů na lidské zdraví. Europoslankyně SPD Suzanne Meliorová nicméně tvrdí, že není třeba propadat panice a zatím žádný kebab není v ohrožení. „Chceme počkat, dokud nebudou publikovány výsledky studie,“ dodala.

Přísnější pravidla se nelíbí zástupcům berlínské asociace tureckých výrobců kebabu v Evropě. „Mohlo by to znamenat smrt pro celý sektor s kebaby,“ varoval Kenan Koyoncu, předseda německé asociace výrobců kebabů. Denně se jedná o 500 tun zmraženého masa, jen v Německu by bylo ohroženo 110 tisíc pracovních míst. V Německu se produkuje 80 procent polotovarů masa pro kebab v celé EU.

Prodloužení používání glyfosátu a úloha Německa:

„Zákaz fosforečnanů je podle našeho názoru založen pouze na vyvolávání paniky,“ zlobí se zástupci firmy Polat Döner z Mönchengladbachu.

V potravinářské branži se navíc spekuluje o tom, že kritický postoj Zelených a socialistů je odvetou za to, že se nepodařilo zakázat v EU glyfosát, jenž je obsažen v zemědělských hnojivech, napsal deník Die Welt.

Vyšší hladiny fosforečnanů v potravinách mohou způsobit zdravotní problémy hlavně u lidí s poruchami ledvin. Vědci nyní zkoumají, jaký vliv mají na případné poškození cév a kardiovaskulárního systému obecně.

Europoslankyně CDU Renate Sommerová tvrdí, že levicoví poslanci pouze vyvolávají paniku. „Občané EU zkonzumují v kebabu za celý rok tolik fosfátů, kolik jich je obsaženo v 1,5 litru coly,“ řekla.

Dále čtěte: