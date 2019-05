Vyřešíme Venezuelu. Agentura Blackwater nabízí Trumpovi své žoldnéře

Prince pro nasazení ve Venezuele nabídl americké administrativě až pět tisíc špičkově vycvičených žoldnéřů. Tvrdí to čtyři zdroje agentury Reuters. Údajně se nejedná o chvilkový rozmar. Zdroje uvádí, že snahy zakladatele kontroverzní žoldnéřské organizace trvají už několik měsíců.

Kromě politické podpory se Prince má pro svůj plán snažit získat i tu finanční z řad movitých venezuelských emigrantů. Podle mediálních spekulací poslední Princovy schůzky v této záležitosti proběhly v polovině letošního dubna.

Podle zdrojů Reuters představovala Princeův klíčový argument myšlenka, že Venezuela potřebuje něco, co by prolomilo aktuální patovou situaci. Ta v zemi zatížené extrémní hospodářskou krizí panuje od ledna, kdy opoziční vůdce Juan Guaidó označil loňské znovuzvolení prezidentem Venezuely za nelegitimní. Maduro požadavky Guaidóa, který získal politickou podporu většiny západních zemí, odmítl.

Zatímco Guaidó by dle mediálních ohlasů uvítal zahraniční intervenci ze strany Spojených států, Maduro se těší podpoře Ruska, které má v oblasti rovněž své geopolitické zájmy. Spekuluje se i o přítomnosti ruských vojenských specialistů přímo ve Venezuele.

Jak píše deník The Intercept, Prince získal s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu novou příležitost. V minulosti patřil k Trumpovým prominentním příznivcům. Navíc je bratrem současné ministryně školství v Trumpově kabinetu Bethy De Vosové. Spolupracoval i s prvním „dvorním rádcem“ Donalda Trumpa, konzervativcem Stevem Bannonem.

Přítel Trumpova „koně“

Na kontroverzním zpravodajském webu Breitbart, který Bannon převzal od jeho zakladatele Andrewa Breitbarta, se Prince objevil jen krátce předtím, než Bannon oficiálně vstoupil do Trumpovy prezidentské kampaně, poznamenává The Intercept. Prince tehdy médium využil k výpadům na adresu Trumpovy protikandidátky Hillary Clintonové.

Poté, co Trump volby vyhrál, začal Prince právě prostřednictvím Bannona do Bílého domu posílat své návrhy na možnou privatizaci války v Afghánistánu. Plán zahrnoval návrh na stažení všech amerických vojáků a jejich nahrazení malým počtem bezpečnostních konzultantů, lehkých útočných letadel a sérií tajných operací pod vedením CIA.

„Blackwater učinil z Prince nechvalně známý symbol arogance zahraniční politiky Spojených států,“ píše The Intercept s tím, že spojitost s agenturou, přes kterou USA outsourcovaly své vojenské operace v zahraničí, Prince „zneuctila“.

Privatizace války

Podle serveru se přes tuto skutečnost Prince ale přenesl. „Jeho starý sen o vysazování žoldnéřů ve státech zmítaných vojenskými konflikty stále existuje stejně jako jeho plán na privatizaci amerických vojenských aktivit zahraničí“, píše The Intercept. Obchodník s válkou ovšem rozšířil své portfolio.

Prince se už nespokojuje s najímáním bývalých příslušníků amerických speciálních jednotek do služeb Pentagonu a americké vlády jako v minulosti, píše The Intercept. Namísto toho se podle serveru snaží nabídnout celý řetězec služeb souvisejících s vojenskými konflikty tak, aby profitoval z každého jednotlivého stádia možné vojenské operace. „Nezáleží přitom na tom, zda se jedná o otevřenou akci, operaci v utajení, zda je to doma, či v zahraničí,“ uvádí The Intercept.

Prince má podle serveru pod palcem nejenom lidskou sílu a vojenský hardware, ale i technologie na monitorování mobilních telefonů, škodlivý software či schopnosti psychologických a manipulativních operací na sociálních sítích.

