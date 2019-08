Chyby při čerpání dotací od vstupu do EU vyčíslilo ministerstvo financí vyčíslilo na 38,4 miliardy korun

Finanční oprava je fakticky odečtení nezpůsobilého nebo chybného výdaje od žádosti o platbu do Evropské komise. Peníze z fondů EU jsou totiž předfinancovány ze státního rozpočtu a až následně o ně stát žádá komisi. EK tak v danou chvíli proplatí méně peněz, než kdyby se k finanční opravě nepřistoupilo.

„Standardním postupem je v takové situaci vymáhání dotčených částek ze strany poskytovatele dotace, respektive orgánů finanční správy, a to v režimu rozpočtových pravidel, případně v režimu jiného právního předpisu upravujícího poskytování dotací,“ uvádí zpráva.

V letech 2007 až 2013 tak EK zkrátila Česku v kohezní politice dotace o 38 milionů korun a v případě zemědělské politiky o 1,1 miliardy korun, vyplývá ze zprávy.

Zpráva dále upozornila na to, že v období 2007 až 2013 Česká republika čelila výraznému tlaku ze strany Evropské komise, která v roce 2011 pozastavila všem operačním programům platby a pro jejich znovuspuštění požadovala výrazné zpřísnění kontrol a auditů, které vyústilo ve vyšší míru finančních oprav.

Vláda dnes podle Schillerové zároveň pověřila ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), aby prověřila, jak bylo s trestními oznámeními naloženo.

Zprávu si vyžádala svým usnesením Poslanecká sněmovna v rámci jednání k návrhu auditní zprávy EU o čerpání dotací Agrofertem, který je ve svěřeneckém fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Česku hrozí podle návrhu zprávy, zveřejněné na konci května v médiích, že by mohlo vracet do rozpočtu Evropské unie asi 450 milionů korun dotací, které čerpal Agrofert. Babiš označil tehdy audit EK za pochybný a za útok na Českou republiku. Místopředseda komise Valdis Dombrovskis to odmítl s tím, že auditoři jsou profesionálové a pracují objektivně. Cílem auditů je podle něj ochrana finančních zájmů EU a daňových poplatníků, včetně těch z České republiky.

Evropské dotace začalo Česko čerpat hned v roce 2004 v programovém období, které skončilo v roce 2006. Podle údajů MMR v něm vyčerpalo celou přidělenou částku 62 miliard korun.

V programovém období 2007 až 2013 zůstala nevyčerpána asi čtyři procenta ze zhruba 700 miliard korun přidělených dotací. Programové období 2014 až 2020 fakticky začalo až v roce 2015, kdy Evropská komise schválila jednotlivé programy. Česko v něm může získat asi 615 miliard korun. Za loňský rok EK Česku na dotacích proplatila 80,5 miliardy korun, letos by to mělo být asi 90 miliard.

