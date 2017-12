Flynn lhal FBI o svých kontaktech s Rusy. Stýkal se s nimi prý na Trumpův příkaz

Informaci ABC News o Trumpových pokynech vyšetřovatelé FBI zřejmě přímo nepotvrdili. Oznámili ale podle agentury Reuters, že o své konverzaci s Kisljakem Flynn hovořil s „předním činitelem“ Trumpova týmu, který připravoval přechod nového prezidenta do Bílého domu. Podle AP to byl on, kdo Flynna k debatám s Kisljakem vyzval. Rozhovor se uskutečnil loni v prosinci v Trumpově floridském letovisku Mar-a-Lago. Jméno „předního činitele“ FBI novinářům neprozradila.

Flynn údajně při výslechu slíbil „plnou spolupráci“ se zvláštním vyšetřovatelem FBI Robertem Muellerem, který se snaží zmapovat údajné vměšování Ruska do loňských amerických prezidentských voleb.

Bílý dům na Flynnova prohlášení okamžitě reagoval. Právní expert prezidentské kanceláře Ty Cobb řekl, že „Flynnova lživá prohlášení jsou odrazem těch lživých prohlášení, která adresoval činitelům Bílého domu“ a která vedla k jeho brzkému vyhazovu z funkce bezpečnostního poradce. Nic z toho, co dnes Flynn řekl, se prý netýká nikoho z nynějšího osazenstva Bílého domu.

Rozsudek nad Flynnem by podle FBI mohl padnout během tří měsíců. Podle amerického trestního zákoníku je pro zločin lhaní úřadům trestní sazba vězení do pěti let nebo pokuta, případně obojí.

Podle ABC News je Flynn odhodlán o přímých pokynech od Trumpa svědčit. Pověření navázat kontakt s Rusy bylo podle něj zpočátku zaměřeno na společný postup proti teroristům z Islámského státu. V poslední době Flynn cítil, že ho Trump opustil, a proto se rozhodl mluvit. Svou roli podle ABC News sehrála i perspektiva vysokých finančních nákladů na soudní líčení v případě, že by se obvinění vzepřel.

Obvinění proti Flynnovi vznesl Robert Mueller, který vede komisi vyšetřující případný vliv Ruska na loňské americké prezidentské volby. Po bývalém šéfovi Trumpova volebního štábu Paulu Manafortovi, jeho kolegovi Ricku Gatesovi a bývalém poradci Bílého domu Georgi Papadopoulosovi je Flynn čtvrtým obviněným z okruhu bývalých spolupracovníků prezidenta Donalda Trumpa.

Flynn v únoru po 24 dnech ve funkci bezpečnostního poradce Bílého domu odstoupil. Oficiálním důvodem jeho nucené rezignace bylo, že o svých stycích s ruskou stranou mylně informoval viceprezidenta Mikea Pence.

S Kisljakem se Flynn setkal dvakrát loni v prosinci. Při první schůzce jednali o připravovaném hlasování o rezoluci v Radě bezpečnosti OSN, která měla odsoudit výstavbu izraelských osad na Západním břehu Jordánu. Při druhé schůzce šlo o protiruské sankce USA vyhlášené Trumpovým předchůdcem Barackem Obamou a o ruskou reakci na ně. V obou případech při výslechu na FBI Flynn vyšetřovatelům lhal.

