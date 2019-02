Lídrem SPD pro evropské volby bude exministr zdravotnictví David

Hnutí SPD povede do květnových evropských voleb lékař a někdejší ministr zdravotnictví z vlády Miloše Zemana v letech 1998 až 2002 Ivan David. Na posledním místě kandidátky bude předseda hnutí Tomio Okamura. Pokud by se Okamura díky preferenčním hlasům do Evropského parlamentu dostal, automaticky by mu zanikl mandát ve Sněmovně.