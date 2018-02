Lidovci chtějí sesadit Okamuru z vedení Sněmovny. Vadí jim výroky o táboře v Letech

„V praxi se ukazuje, že zlo vítězilo vždy, když slušní lidé mlčeli. A my jsme se rozhodli, že nebudeme mlčet k výrokům zástupců SPD,“ řekl Bartošek. „Jsme přesvědčeni, že není možné, aby v tak vysoké ústavní pozici byl člověk, který říká, že v Letech nebyl koncentrační tábor, že tam lidi neumírali, že nebyli mučeni,“ uvedl k návrhu na odvolání Okamury.

Okamura dnes řekl, že SPD nezpochybňuje utrpení lidí v táboře v Letech, má ale výhrady k řešení pietního místa a zejména ke způsobu, jakým stát odkoupil vepřín v jeho blízkosti. Obvinění z popírání holokaustu označil za kampaň proti SPD.

Bartošek chce oslovit poslance ze všech ostatních klubů, aby návrh podpořili. „Já předpokládám, že ta věc je natolik zásadní, že se k ní připojí další poslanci. Není možné zpochybňovat holokaust,“ řekl.

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že komunisté se k lidovecké iniciativě nepřipojí, odmítl ale zlehčování holokaustu. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš uvedl, že lidé pronášející podobné výroky jako Okamura by se nad sebou měli zamyslet. „Všichni víme, co byl tábor v Letech, popřípadě v Hodoníně. A že ti lidé směřovali do vyhlazovacích táborů v Osvětimi, je prostě fakt. A zlehčovat něco takového je minimálně velmi neslušné,“ řekl Dolejš.

Dnes osobně odesláno Tomiu Okamurovi: pic.twitter.com/wdsJa9GCQl — Robert Pelikán (@RPelik) 6. února 2018

Šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský řekl, že poslanci Starostů lidovecký návrh podpoří. Stejně se zachovají i poslanci TOP 09, uvedla místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. Návrh osobně podporuje i předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka, podle něhož jsou výroky poslanců SPD za hranou. Stanovisko celého poslaneckého klubu sociální demokracie ale zatím nechtěl předjímat, o věci bude teprve jednat.

Podporu lidoveckému návrhu nevylučují ani občanští demokraté, ačkoli o něm s KDU-ČSL ještě nejednali. „Pokud takový návrh bude mít širší podporu, tak proč ne,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. „Nicméně musíme se na to dívat realisticky. Hlasovací mašinerie 115 hlasů ANO, KSČM, SPD zvolila Tomia Okamuru do vedení Poslanecké sněmovny. Hlavně by muselo změnit hnutí ANO svůj názor,“ řekl.

„Je pro nás důležité, aby ve vysokých ústavních funkcích byli lidé, kteří ctí svobodu, lidská práva, demokracii a nepřekrucují historická fakta,“ uvedl Bartošek. „Utrpení nerozlišuje, z kterého jste etnika, jakého jste vyznání a komu zrovna v politickém světě překážíte. Situace, která zde vzniká, nám začíná připomínat 30. léta, kdy dochází k nálepkování některých skupin obyvatel, a vnímáme to jako zcela zásadní nebezpečí pro demokracii a bezpečnost České republiky,“ řekl.

Okamura v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Vyjádření kritizovala pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, které v něm spatřují popírání holokaustu. Na Okamuru podalo minulý týden trestní oznámení občanské sdružení Konexe. Bartošek řekl, že lidovci další trestní oznámení podávat nehodlají.

