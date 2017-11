Noví asistenti poslanců SPD: hazardní lobbista a průvodkyně na cestě poznání

Petr Vrzáň zná chodby Poslanecké sněmovny velmi důvěrně. Jako poslanec se tu naposledy pohyboval v roce 1998. Tehdy byl členem klubu SPR-RSČ, strany radikálně pravicového republikána Miroslava Sládka. Od té doby se mnoho změnilo. Ale Petr Vrzáň se do Sněmovny vrací. Tentokrát jako asistent královéhradeckého poslance SPD Zdeňka Podala.

„Realizoval jsem v kraji celou kampaň. On mi to nabídl a já jsem to přijal. Nic víc, nic míň. Není to třeba dál komentovat nebo vysvětlovat,“ říká Vrzáň, který za vlády Mirka Topolánka působil jako šéf státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. Posléze pracoval jako výkonný ředitel Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů (SPELOS), v němž má hlavní slovo společnost Synot miliardáře a senátora Ivo Valenty.

Vrzáň tvrdí, že ve sdružení skončil už loni, ale na webu SPELOSu je jako kontakt stále uveden jeho telefon a Vrzáň dokonce zůstává jednatelem dceřinné společností tohoto sdružení.

Nezaplatil, pouze převedl

Před volbami Vrzáň podle transparentního účtu daroval SPD 100 tisíc korun, ačkoliv podle takzvané „gentlemanské dohody“ měli tuto částku straně poslat lídři kandidátek. V Královéhradeckém kraji byl jedničkou nynější poslanec Zdeněk Podal. Vrzáň odmítá, že by za Podala částku zaplatil.

Odvolatelnost politiků v praxi. V SPD chtějí odchod vlastního poslance

„Já jsem pouze zajišťoval platební styk, to znamená převod té částky z mého účtu. Ale platil si to on sám. Na tom není nic zvláštního,“ vysvětluje Vrzáň, který je v Královéhradeckém kraji pokladníkem SPD.

Zdeněk Podal si přitom celou záležitost se sponzorským darem pamatuje jinak. První polovinu prý dal Vrzáňovi v hotovosti, zbytek mu pak poslal na účet. Doložit toto tvrzení ale nebude jednoduché. Vrzáň ani Podal totiž nemají o bezhotovostní transakci žádný doklad.

Všestranně nadaný člověk

Proč si vlastně Zdeněk Podal vybral jako svého asistenta právě Vrzáně?

„Je to všestranně nadaný člověk. Dělá Vrzáňovy Kosice, festival dechových orchestrů včetně Kozlovky a Moravanky,“ zdůvodňuje Podal a doplňuje, že výhodou Vrzáně je také to, že má v Praze byt.

Podal se s Vrzáněm dobře zná z hradecké buňky strany Zemanovců (SPO). Oba později přešli k Tomio Okamurovi, když je o to požádal místopředseda SPD Radim Fiala. Vrzáň teď podle svých slov podniká například v pronajímání bytů či v ekonomickém poradenství.

Finanční poradci jsou mezi poslanci SPD zjevně oblíbení. Do těchto vod při hledání své asistentky zabrousil i jihomoravský poslanec strany Lubomír Španěl, bývalý elektromontér rozvodných zařízení, který na svém Facebooku uváděl v kolonce vzdělání Vysokou školu života.

Musím se rozkoukat

Za poslaneckou asistentku si vybral finanční poradkyni Stanislavu Selouckou ze Strážovic na Hodonínsku. Kromě rad s hypotékami a stavebním spořením spravuje Stanislava Seloucká na Facebooku několik skupin o vnitřním poznání a pořádá o tomto tématu přednášky.

Lubomír Španěl

„Inspiruji k posunu vědomí a k většímu využívání intuice,“ tvrdí o sobě na svém facebookovém profilu. V Brně pořádá například kurzy „intuitivního vidění dětí“.

„Dívejte, pan Španěl mě požádal a já jsem tu nabídku přijala. Teď jsem přijela z Moravy a musím se tady v té Praze nejdřív rozkoukat,“ uvedla Seloucká na dotaz Eura a dále odmítla své angažmá komentovat.

Dalšímu poslanci SPD Jaroslavu Holíkovi pomáhá v Poslanecké sněmovně tajemník hnutí Jaroslav Staník, který podle svědectví některých poslanců na půdě parlamentu prohlásil, že „Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu“. Před několika dny o tom informoval server Aktuálně.cz. Na Staníka už bylo v této věci podáno trestní oznámení. Předseda SPD Tomio Okamura celou záležitost dosud nekomentoval.

