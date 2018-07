Lidé nejlépe hodnotí prezidenta a ANO, nejhůř TOP 09, ukázal průzkum

Pokud by lidé hodnotili činnost politických stran a vybraných ústavních institucí známkami jako ve škole, nezískal by žádný ze sledovaných subjektů lepší průměrnou známku než trojku. Vyplývá to z červnového průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Nejlépe z průzkumu vyšli prezident republiky Miloš Zeman a hnutí ANO. Naopak nejhorší průměrnou známku obdržela TOP 09, která se přiblížila k čtyřce.