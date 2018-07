Vláda jako z betonu

Něco podobného by jinde než v nějaké středoafrické zemi nemohlo provázet zrod vlády. Ministryně spravedlnosti opisovala své diplomové práce a musela odstoupit ještě před jmenováním kabinetu, ministr zahraničí je zároveň ministrem vnitra, protože toho pravého ministra zahraničí nechce Hrad, premiér je trestně stíhaný kvůli dotačnímu podvodu a navíc ho lze po výroku slovenského Ústavního soudu označit za estébáka. A všechno to visí na komunistech, kteří budou kabinet držet u moci odměnou za křesla ve státních firmách plus nějaké politické ústupky.

Že taková vláda vznikla, není dílem přátelské dohody, průniku programových tezí nebo něčeho podobně spontánního, co dává v demokratických zemích vzniknout politickým koalicím. Je to už od počátku tvrdě sešněrovaný korzet, který nepovolí.

Svázaly ho právě problémy. Přesněji řečeno fakt, že někdo je lehce odvolatelný, někdo naopak stále na křeslo ministra čeká, někdo je vyšetřovaný, někdo možná ještě bude, jiný chce do dozorčí rady a každý ze zúčastněných proto ví, že když bude zlobit, půjde z kola ven.

Je to vlastně takové ideální křížové krytí „made in Agrofert“. Tuhle hru drží navíc tvrdé ruce Andreje Babiše, Miloše Zemana a Vojtěcha Filipa. Rozumíte, nikdo z nich není submisivní slušňák typu Petra Nečase, který si nosí do práce krabičky s dietní stravou. Tihle kluci se nezakecají.

Vláda bude (po svém) makat. Pojede jako parní válec až do konce. Stejně jako prezident bude rozdělovat společnost a kvůli své složité vnitřní struktuře nic zásadního neprosadí. Tedy kromě změn v daních, protože někde se peníze na všechny její sociální vymoženosti musejí vzít. Bude to jízda.

