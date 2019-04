Kdo má zajistit Trumpovo znovuzvolení? Xenofobní senioři na Facebooku

Byli to právě starší voliči, kdo v roce 2016 poslal Donalda Trumpa do Bílého domu. A oporou elektorátu současného prezidenta mají být i v příštím roce, kdy bude Trump chtít svůj mandát obhájit.

Jak ukázal průzkum společnosti Bully Pulpit Interactive pro web Axios, Trump cílí 44 procent rozpočtu na reklamu určenou pro sociální síť Facebook na věkovou skupinu 65+. Je to mnohem větší podíl než u všech jeho demokratických vyzyvatelů. Kampaň pracuje s tématem migrace a jednoduchým národoveckým jazykem staví Trumpa do pozice obránce amerických hodnot.

Předpokládáme, že Trump udělá hodně pro to, aby si udržel sympatie starších bělošských voličů, uvedl pro Axios Ben Coffey Clark, partner Bully Pulpit Interactive.

Trump na seniory podle tohoto ukazatele sází skoro dvakrát více než demokratičtí kandidáti, kteří v průměru na skupinu 65+ zacílili jen 27 procent prostředků z rozpočtu.

Náklady na kampaň v prvním čtvrtletí (v milionech dolarů) Donald Trump 8,8 Elizabeth Warren 5,3 Bernie Sanders 5 Kamala Harris 4,3 Beto O´Rourke 2,5

Úspěch Demokratické strany u mladých voličů v loňských volbách do Kongresu jen zvýraznil fakt, že pro Trumpa bude zásadní znovu přesvědčit právě dříve narozené. Zatímco demokratičtí kandidáti v reklamě tematizují sběr finančních prostředků a další politická témata, celých 54 procent Trumpovy kampaně tvoří reklamy, které mají podporovat obavy z imigrantů, uvádí analýza.

Takto vyprofilovaná kampaň asi nepřinese příliš bodů mimo cílovou skupinu, ale ta je natolik početná, že může Trumpovi přinést úspěch. „Jednou věcí, která Trumpově kampani opakovaně vychází, je zaměření na výsledky, nikoli na obecný konsenzus,“ uvedl Zac Moffatt, výkonný šéf společnosti Targeted Victory.

Téma prezidentovy facebookové kampaně posiluje obavy, které vzrostly po nedávné zprávě BuzzFeed News, podle níž je věková skupina 60-70 let výrazně náchylnější k tomu vnímat falešné zprávy jako pravdivé, než je tomu u mladších uživatelů sociálních sítí. Trump zjevně hodlá tento fakt maximálně vytěžit.

Jak ukázaly loňské volby, voliči do 45 let se ve velkém přimkli k demokratům. Volby v roce 2020 tak budou do značné míry soubojem generací.

Dále čtěte: