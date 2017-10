V Evropě vyhlásily v 21. století nezávislost Kosovo či Osetie

Abcházie Tato gruzínská autonomní republika vyhlásila jednostranně samostatnost již v roce 1992, což vyprovokovalo Gruzii k vojenskému zásahu. Následný konflikt si vyžádal 10 tisíc obětí a na 250 tisíc Gruzínců z Abcházie uprchlo. V květnu 1994 bylo sjednáno křehké příměří, na jehož dodržování dosud dohlížely mírové síly Společenství nezávislých států (SNS), v nichž většinu tvoří ruští vojáci, a pozorovatelská mise OSN. V zemi ale stále panoval chaos a vlna únosů a v roce 2008 se Abcházie se zapojila do současného rusko-gruzínského konfliktu o Jižní Osetii, po které se Abcházie společně s Jižní Osetií odtrhla od Gruzie a vyhlásila nezávislost. Tu kromě Ruska a několika zemí Latinské Americky a Tichomoří nikdo neuznal. Tbilisi označuje obě provincie za území okupované Ruskem. V zemi nyní žije asi 240 tisíc lidí, Gruzínci jsou nyní v menšině, většinu tvoří Abcházci. Většina obyvatel má ruské pasy.

Doněcká a Luhanská oblast

V dubnu 2014 vypukly na východě Ukrajiny boje mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty údajně podporovanými Moskvou a na územích dosavadních ukrajinských Doněcké a Luhanské oblasti následně vznikly samozvané Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika. Obě republiky s převahou ruského obyvatelstva následně vytvořily soustátí Svaz lidových republik, pro který se později ustálil název Novorusko, který odkazuje na historické území na sever od Černého moře. Projekt konfederace byl ale v roce 2015 zmražen. Obě samozvané republiky se uznaly navzájem a uznala je také Jižní Osetie. Boje v regionu stále pokračují, obě republiky mají vlastní vládu i parlament, vlajku, pořádají volby a vydávají vlastní doklady. Počátkem letošního roku ruský prezident Vladimir Putin platnost těchto dokladů pro Rusko potvrdil dekretem, což Kyjev označil za porušení mezinárodního práva a mírových dohod. Ukrajina v roce 2014 rovněž ztratila Ruskem anektovaný Krym.

Jižní Osetie

Kořeny konfliktu původně gruzínské autonomní republiky sahají do počátku 90. let minulého století, kdy Jižní Osetie, kde většinu obyvatel tvoří Osetinci a Rusové, vyhlásila nezávislost na Gruzii. Po krátké válce, v níž bojovali na osetské straně i příslušníci vojsk ministerstva vnitra SSSR, se oblast dostala mimo vliv Tbilisi. První válka si vyžádala tisíc mrtvých a 10 tisíc obyvatel uprchlo. Od roku 1992 zajišťovaly stabilitu v oblasti smíšené rusko-gruzínsko-osetské sbory. Gruzínské vedení se snažilo konflikt urovnat nabídkou „široké autonomie“, což Jižní Osetie odmítala s tím, že chce plnou nezávislost. V regionu tak občas docházelo k přestřelkám. Druhý konflikt o Jižní Osetii vypukl 8. srpna 2008 poté, co Gruzie zesílila po potyčkách na hranicích ofenzivu proti regionu a s cílem obnovit svou moc v provincii vstoupila do správního střediska Cchinvali. Moskva reagovala silným protiútokem, při kterém obsadila nejen Jižní Osetii a Abcházii. Příměří bylo podepsáno 16. srpna 2008. Mezi tím, 26. srpna, Rusko oficiálně uznalo nezávislost Jižní Osetie a Abcházie, což vyvolalo na Západě vlnu kritiky. Stejně jako u Abcházie nezávislost Jižní Osetie uznaly z členských zemí OSN kromě Ruska Venezuela, Nikaragua a Nauru. Vanuatu a Tuvalu uznání stáhly.

Jihoosetský „ministr zahraničí“ Dmitrij Medojev tento týden oznámil ruským médiím, že Jižní Osetie otevřela v Barceloně diplomatické zastoupení, které má „rozvíjet kulturní a vědecké styky s Katalánskem a v budoucnu realizovat společné hospodářské projekty“. Španělské ministerstvo zahraničí na tvrzení reagovalo konstatováním, že provincie zůstává součástí Gruzie a její nezávislost prakticky nikdo neuznává. “

Kosovo Někdejší jihosrbská provincie vyhlásila jednostranně nezávislost na Bělehradu v únoru 2008. Od té doby k letošnímu únoru uznalo Republiku Kosovo 111 členských zemí OSN, včetně většiny členů Evropské unie, Česko nevyjímaje. Proti nezávislosti Kosova je především Srbsko, dále jeho tradiční diplomatický spojenec Rusko, ale i některé další země, například Španělsko či Slovensko. Pro Bělehrad je ztráta jeho někdejší provincie citlivá mimo jiné proto, že se zde v červnu 1389 odehrál jeden z klíčových momentů srbské historie a národní mytologie - bitva na Kosově poli. Ta znamenala pro Srbsko pád do područí Osmanské říše, z něhož se vymanilo až v 19. století. Vyhlášení nezávislosti předcházela v letech 1998 a 1999 krvavá válka, ve které proti sobě stanuly srbské jednotky a ozbrojenci z Kosovské osvobozenecké armády (UÇK). Během konfliktu docházelo k oboustrannému terorizování civilního obyvatelstva. Srbské jednotky se z Kosova stáhly v červnu 1999 po leteckém bombardování Srbska silami NATO. Kosovo poté formálně zůstalo součástí Srbska, ale fakticky se stalo mezinárodním protektorátem, nad nímž Bělehrad neměl kontrolu. Někteří politici, například ruský prezident Vladimir Putín, kritizují kvůli Katalánsku a Kosovu mezinárodní společenství z dvojího metru.