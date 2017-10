Kalousek skončí v čele TOP 09

Datum a místo narození: 17. prosince 1960 v Táboře

Vzdělání: absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou (1984)

Současné funkce: poslanec (opět od 26. října 2013; poprvé byl zvolen v roce 1998; do roku 2009 za KDU-ČSL, poté za TOP 09), předseda TOP 09 (od listopadu 2015).

Předchozí zaměstnání a funkce: do roku 1990 pracoval v podniku Mitas Praha; státním úředníkem se stal v únoru 1990, kdy nastoupil do odborného útvaru místopředsedy vlády; od července 1992 působil v Úřadu vlády ČSFR jako ředitel odboru poradců místopředsedy vlády; od ledna 1993 do ledna 1998 byl ekonomickým náměstkem ministra obrany (MO); v letech 2002 až 2005 předsedou rozpočtového výboru Sněmovny; od ledna 2007 do května 2009 byl ministrem financí ve vládě Mirka Topolánka (ODS), stejnou funkci zastával v kabinetu Petra Nečase (ODS) od července 2010 do července 2013.

Členství a funkce v politických stranách: v letech 1984 až 2009 byl členem strany lidové; od května 1999 do dubna 2001 byl jejím místopředsedou a od listopadu 2003 do srpna 2006 předsedou KDU-ČSL; rezignoval poté, co nevyšel plán na účast KDU-ČSL v menšinové vládě s ČSSD podporované komunisty; v červnu 2009 vystoupil z KDU-ČSL a spoluzaložil novou stranu TOP 09; v období listopad 2009 až listopad 2015 byl jejím prvním místopředsedou.

Rodina: od února 2012 je rozvedený, má dvě děti

Za své působení na MO (zodpovídal za rozpočet a akvizice) byl často kritizován, měl ale vždy podporu lidoveckých šéfů resortu. Kalouskovi byla připisována odpovědnost za několik kontroverzních zakázek, vyšetřování kauz ani stížností na jeho počínání v resortu ale žádná pochybení neprokázalo. Svůj vliv na MO si Kalousek podle kritiků zachoval i poté, kdy úřad opustil, z čehož údajně profitoval jeho přítel zbrojař Richard Háva a firma Omnipol.

Funkce ekonomického náměstka ministra obrany se Kalousek sám vzdal v lednu 1998, když se ministrem obrany stal Michal Lobkowicz (původně ODS, poté US-DEU).

V březnu 2005 Kalousek rezignoval na post šéfa rozpočtového výboru Sněmovny (byl jím od roku 2002), a to kvůli kauze kolem bytu své tehdejší manželky. Kalouskova žena získala byt na pražském Veleslavíně výměnou za směnku v hodnotě 6,5 milionu korun, kterou v její prospěch vystavil v roce 1999 její bratr Lubomír Kašák (toho v roce 2002 zavraždil zřejmě jeho společník Zdeněk Němec, po činu se zastřelil). V souvislosti s bytem se objevilo podezření na krácení daně. Případem se zabývala finanční policie a nenašla žádné pochybení.

Kalousek byl také kritizován za to, že v srpnu 2010 jmenoval svým náměstkem exministra obrany Martina Bartáka, později stíhaného v souvislosti s armádními zakázkami (Barták nakonec z úřadu odešel). Jako ministr financí se Kalousek výrazně angažoval například i v kauzách ministra obrany Alexandra Vondry (ODS) a státní zakázky pro Promopro nebo obvinění bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové (TOP 09) kvůli nákupu letadel CASA.

Po volbách v roce 2013 kandidoval na místopředsedu Sněmovny, nebyl ale zvolen. Poté vystřídal v čele poslaneckého klubu TOP 09 a STAN Petra Gazdíka (ve funkci byl Kalousek do prosince 2015). V Parlamentu se stal jedním z nejvýraznějších představitelů opozice a ostrým kritikem politiky koaličního kabinetu vedeného Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Názorové střety má zejména se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem.

Na stranickém sněmu v listopadu 2015 byl Kalousek zvolen novým předsedou TOP 09, v čele strany nahradil Karla Schwarzenberga, který se stal čestným předsedou TOP 09.

V letošních parlamentních volbách byl Kalousek lídrem strany ve Středočeském kraji. S volebním výsledkem spojil svoji další budoucnost v čele TOP 09. Strana získala sedm mandátů, z toho dva ve Středočeském kraji (dosud měla společně s hnutím STAN ve Sněmovně 26 poslanců).