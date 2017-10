Niedermayer: Jsem připraven vstoupit do TOP 09. Musíme sjednotit proevropskou pravici

„Kdybych já byl v té domácí politice, nechtěl bych, aby se opakovalo to, že tyto strany půjdou do voleb opět samostatně,“ uvedl v rozhovoru pro Euro.cz Niedermayer.

Vstoupíte do TOP 09?

To je pro mě ta nejmenší věc. Spíš přemýšlím o tom, kam by měla topka dál směřovat a jak já bych tomu mohl pomoci. Úkol pro následující měsíc do listopadového sněmu strany je vyjasnit si, kde topka chce být. Pokud by se ukázalo, že u toho můžu být nějak užitečný, tak o tom budu určitě přemýšlet.

Takže jste během příštích týdnů připraven svou spolupráci s TOP 09 přeměnit v oficiální členství?

Pokud by se ukázalo, že bych té straně mohl nějak pomoci, tak můj vstup není nic, co by tomu mělo bránit.

Čím byste mohl TOP 09 pomoci? Chtěl byste na listopadovém sněmu kandidovat do vedení TOP 09?

Já nevím. Z mého pohledu je nejdůležitější potvrzení toho jasného a srozumitelného proevropského kurzu TOP 09, který nijak nemystifikuje tu realitu. Tento kurz není podle mě to, co způsobilo, že topka ve volbách neuspěla.

Co tedy ten neúspěch způsobilo?

O tom by se lidé z topky měli během následujícího měsíce bavit.

Mohly to způsobit i nějaké osobnosti ve vedení? Například Miroslav Kalousek?

To je hodně těžká otázka. Kalousek má hodně odpůrců, ale i hodně příznivců. Ale myslím si, že ta personifikace sporu Kalouska s Babišem nebyla užitečná věc. Ale je to na vnitřní diskusi v topce. Po bitvě je každý generál.

Kdyby vás někdo nominoval na předsedu strany, tak byste tu nabídku přijal?

Tak daleko v těch úvahách ještě nejsem. Je to také o tom, že stranu musí řídit nějaký tým, který bude reprezentovat ty hodnoty a stranu někam posune. Jestli já v něm budu a v jaké formě, o tom zatím nepřemýšlím. Důležitější než personálie jsou ty obecné otázky.

K angažmá ve vedení strany jste ale otevřený?

Už teď jsem se na tom poměrně hodně podílel. V případě, že by topka sestavovala vládu, byl jsem připraven být ministrem financí. Z toho je jasné, že jsem otevřený lecčemu. Ale má práce europoslance, kterou bych dál rád dělal, s sebou nese velká omezení. Čtyřicet týdnů jsem mimo republiku.

O rezignaci na svůj mandát v Bruselu neuvažujete?

O tom jsem vůbec nepřemýšlel. To je až na konci těch úvah.

Je podle vás nutné pro budoucnost středopravicové politiky v Česku, aby se TOP 09, Starostové a lidovci nějak více sjednotili?

To je pro mě úplně zásadní bod, bez kterého budoucnost středopravicové politiky není vůbec růžová. Pro mě je to alfa a omega těch debat o budoucnosti topky během následujícího měsíce.

Prospěl by tomu třeba společný poslanecký klub ve volbách?

Klíčové bude hlavně postupovat společně při příštích volbách. Vždyť si vezměte, že teď chyběly desetiny od toho, aby 10 až 15 procent hlasů propadlo. Náš volební systém samozřejmě trestá ty strany, které získají v jednotlivých krajích malou podporu. Kdybych já byl v té domácí politice, nechtěl bych, aby se tohle opakovalo. Je to hrozný hazard. Je možné, že by někteří voliči z toho odpadli, ale zároveň je možné, že část veřejnosti by ocenila, že jsme schopni nalézt společnou řeč. Teď jsem na to téma diskutoval například s bývalým slovenským premiérem Mikulášem Dzurindou, který s tím má velké zkušenosti.

