Pospíšil místo Kalouska? Bývalý ministr spravedlnosti vstupuje do TOP 09

Pospíšila chce na nového šéfa TOP 09 navrhnout předseda strany v Jihomoravském kraji Jan Vitula. Informoval na tom o sociálních sítích. TOP 09 získala 5,31 hlasů a zaznamenala oproti předchozím sněmovním volbám propad o více než polovinu. Pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů překročila v samém závěru sčítání především díky hlasům z Prahy.

Že by z výsledku strany měla být vyvozena personální odpovědnost, si myslí i Pospíšil. Uvedl to pro web Aktuálně.cz a dodal, že právě včera podal přihlášku. Prý svým kolegům slíbil, že do strany vstoupí, až jí bude nejhůř.

Pro ČTK Pospíšil řekl, že k podání přihlášky se rozhodl ve chvíli, kdy TOP 09 měla v průběžných výsledcích mezi třemi a pěti procenty hlasů. „Bylo to symbolické gesto, když někteří už si mnuli ruce a TOP 09 pohřbívali. Já věřím v její budoucnost,“ řekl.

Své možné větší zapojení do české politiky zatím nechtěl příliš komentovat. „Jasně jsem řekl, že vstupuji do TOP 09, poslal jsem přihlášku na Prahu 6, teď záleží na členech v Praze 6, zda mě přijmou, z mé strany je podaná,“ uvedl. Spolupráce s TOP 09 byla podle něj intenzivní i v předchozích letech.

TOP 09 podle něj čeká vnitrostranická debata o další budoucnosti. Pospíšil je rád, že ji povede v roli strany zastoupené ve Sněmovně. „Nechci nyní vysílat signály, že chci někam kandidovat, když nejsem ani členem, ale když mě dnes někteří členové třeba z Jižní Moravy oslovují, tak si toho velmi vážím,“ uvedl.

TOP 09 měla před čtyřmi lety podporu 11,99 procenta, letos zaznamenala propad. Její předseda Miroslav Kalousek zatím neřekl, zda odstoupí. Oznámí to na úterním zasedání vedení TOP 09. Sněm má TOP 09 naplánovaný na poslední listopadový víkend.

Pospíšil byl v minulosti členem ODS, za kterou se stal ministrem spravedlnosti. Později ale ze strany odešel, poté se domluvil na spolupráci s TOP 09. Za ni získal mandát europoslance, kterým je doposud.

