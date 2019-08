Ještě jeden vyhazov. Staněk v den odchodu z vlády odvolal šéfa knihovnické rady

Exministr kultury Antonín Staněk Autor: čtk

Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) poslední den ve funkci odvolal šéfa Ústřední knihovnické rady Víta Richtera, který tento ministrův poradní orgán vedl více než 20 let. Napsal to web Deníku N. Richter deníku řekl, že mu odvolání dorazilo do datové schránky až v pondělí. Domnívá se, že skončil kvůli kritice ministerstva kultury a Národní knihovny. Staněk řekl, že jde o principiální změnu doporučenou jeho poradci, k níž se chystal delší dobu.