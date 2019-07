Jak miliardáři ze Silicon Valley krmí Trumpovu deportační mašinérii

Na tvrdém postupu vůči migrantům bez patřičných povolení k pobytu si americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa zakládá, a to včetně kontroverzních opatření v oblasti imigrační politiky, jako je například rozdělování rodin, detence nezletilých a podobně.

Americké úřady v Trumpově boji proti přistěhovalců přitom hojně využívají moderní digitální technologie. Sbírají data využitelná k profilování neevidovaných osob se záměrem je zadržet, umístit do detence a deportovat, píše zpravodajský portál Fortune s odkazem na analytickou zprávu společnosti Empower LLC z podzimu minulého roku.

Jak poznamenává britský deník The Guardian, rozpočet americké vlády pro fiskální rok 2019 zahrnuje plán na modernizaci technologií Imigračního a celního úřadu (ICE) spadající pod Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA (DHS) v hodnotě 24,6 milionu dolarů (cca 558 milionů korun). Dále pak investici do systému rozpoznávání biometrických údajů v hodnotě 97,2 milionu dolarů (cca 2,2 miliardy korun) a systému automatické identifikace osob za 11,9 milionu dolarů (cca 270 milionu korun). Partnery úřadů v tomto projektu jsou firmy Amazon Web Services a Palantir.

Palantir, který se zaměřuje na tzv. data mining (shromažďování a analýzu velkého objemu dat), již delší dobu pro americkou vládu buduje zázemí pro digitální databázi umožňující sdílení informací mezi ICE a bezpečnostními složkami od lokální až po federální úroveň. Celková hodnota tohoto systému má činit 51 milionů dolarů (více než 1 miliarda korun). Vlastníkem Palantiru je známý miliardář a startupový investor Peter Thiel patřící k hlasitým Trumpovým příznivcům.

Indičtí pracovníci v USA, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Software byl podle informací, které unikly do médií, již částečně implementován v Kalifornii, Los Angeles, Long Beach a Sacramentu. Systém údajně centralizuje informace od Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA (DHS), FBI a dalších zdrojů. Na jejich základě je pak schopen vytvářet profily jednotlivců, kteří ilegálně překročili americké hranice. Jak napsal server Intercept, databáze shromažďuje informace týkající se vzdělání, rodinných vztahů, telefonních výpisů, kriminálních záznamů a přidává i biometrické údaje.

Peníze nesmrdí aneb Bezosův obrat

Kromě Thielova Palantiru je do spolupráce na Trumpově deportační politice zapojen i Amazon nejbohatšího člověka světa Jeffa Bezose, a to prostřednictvím cloudové služby Amazon Web Services (AWS). Ta je využívána jak pro hostování databází Palantiru, tak i pro datové zálohy rezortu vnitřní bezpečnosti. Amazon je co se týče počtu licencí na vládní cloudové zálohy v USA jedničkou, druhý Google za ním výrazně zaostává.

Podle analýzy Empower LLC představuje AWS pro americké Ministerstvo vnitřní bezpečnosti naprosto klíčového kontraktora. „AWS ukládá cloudové informace pro systém, který zpracuje více než 300 000 biometrických vstupů denně a používá tuto informaci k zaznamenání a zabránění nezákonnému vstupu na území Spojených států,“ uvedl Guardian.

Amazon je v současnosti nejhodnotnější společností na světě. Podle MIT Technology Review přitom právě Amazon představuje „neviditelnou páteř“ stojící v pozadí Trumpova boje proti přistěhovalcům. Ironií je, že sám Bezos během poslední prezidentské předvolební kampaně patřil k hlasitým Trumpovým kritikům.

Loni Amazon v USA čelil kritice kvůli tomu, že a úřadům v Oregonu a na Floridě odprodal technologii na rozpoznávání obličejů Rekognition. Ta má být schopna rozeznávat jednotlivce i na hromadných fotografiích či akcích s větším počtem lidí.

Svého šéfa Bezose kvůli tomu kritizovali sami zaměstnanci Amazonu prostřednictvím otevřeného dopisu. Podle jejich vyjádření může technologie tohoto typu napomoci další militarizaci policejních složek, neoprávněným detencím a vyhošťování přistěhovalců. V dopise použili paralelu s Hitlerem, holokaustem a technologií děrovacích štítků, které pro nacistické koncentrační tábory dodávala americká společnost IBM, všiml si britský deník The Independent.

Americká armáda natahuje ostatný drát v Texasu na hranici s Mexikem. ( Autor: Profimedia.cz )

Odprodej softwaru na rozeznávání obličejů bezpečnostním složkám kritizovala i americká lidskoprávní organizace ACLU (American Civil Liberties Union) zabývající se ochranou občanských práv, zmínil server Business Insider. Policie Rekognition již testuje například v Oregonu.

Spolupráce velkých korporací a amerických bezpečnostních složek se nelíbí lidskoprávním aktivistům. „Společnosti jako Palantir, Microsoft a Amazon pomáhají americké vládě urychlovat nastolení režimu krutosti, citoval server Recode zástupce organizace zaměřující se na právní podporu pro imigranty RAICES.

Zastavit mašinérii

Podle Jonathana Ryana, výkonného ředitele organizace si technologické firmy musí uvědomit morální dopady takové spoluúčasti. Dominantní technologičtí hráči by si také měli být vědomi vlastních schopností to, co mnozí spatřují jako neetické zacházení s běženci, zastavit, citoval Ryana Recode. „Musí si uvědomit, že vláda by to, co dělá, bez jejich odborných znalostí dělat nemohla,“ uvedl během technologické konference v Arizoně.

Podle Eriky Andiolové, hlavní právničky organizace, firmy svou spoluprací s vládou uvádějí do chodu „deportační mašinérii“, která s Trumpem v Bílém domě nabrala na brutalitě a efektivitě.

Proti spolupráci Amazonu a imigračních úřadů v USA se rovněž demonstruje. V pondělí 15. července na výročí takzvaného Prime Day Amazonu proběhly protesty v celkem sedmi amerických městech, mimo jiné například v Seattlu či San Franciscu. Petici proti spolupráci Amazonu a Imigračního a celního úřadu podepsalo na 250 tisíc lidí.

