Trump přijal v Bílém domě Orbána. Pochválil jeho migrační politiku

Orbán podle šéfa Bílého domu při řešení migračních problémů odvádí „skvělou práci“ a jeho příjezd do Bílého domu považuje prezident USA za velkou čest. Maďarský premiér s Trumpem souhlasil v názoru, že stanovisko obou státníků je vůči migrační krizi stejné.

Názor na nekompromisní postup proti ilegální migraci oba politiky spojuje, cti návštěvy v Bílém domě se ale Orbánovi dlouho nedostalo, upozornil americký tisk. Podle serveru Politico diplomaté z amerického ministerstva zahraničí Trumpa varovali, že Orbán podkopává základy demokratického uspořádání maďarské společnosti a přátelí se s Moskvou.

Nelibost v USA vyvolává i Orbánova nevybíravá kritika americko-maďarského miliardáře George Sorose. Republikánský předseda zahraničního výboru Senátu James Risch minulý týden poslal Trumpovi dopis, v němž prezidenta vyzval, aby se o nevraživosti vůči Sorosovi a o údajném podněcování antisemitismu v Maďarsku při setkání s Orbánem zmínil.

Maďarský premiér byl do Bílého domu pozván naposled v roce 2005, podle listu The New York Times vláda Baracka Obamy Orbána okázale ignorovala.

Orbán je dalším ze středoevropských státníků, s nimiž se šéf Bílého domu v poslední době setkal. V únoru jednal americký prezident s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, počátkem března byl hostem v Bílém domě český premiér Andrej Babiš a před deseti dny prezident USA přijal předsedu slovenské vlády Petera Pellegriniho. Už loni v září navštívil ve Washingtonu Trumpa polský prezident Andrzej Duda.

