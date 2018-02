Kuchyňské multifunkční struhadlo Nicer Dicer Plus je skvělým pomocníkem do kuchyně, slibuje reklama. Umí zeleninu krájet, strouhat, vytvářet spirály, hoblinky. Neexistuje jednodušší, rychlejší a úspornější příprava zeleniny něž s tímto výrobkem, tvrdí německý výrobce Genius z Hessenska.

Problém je v tom, že nejen na internetu, ale i na různých výstavách koluje velké množství padělků tohoto zboží.„Padělatelé kopírují nesčetné množství výrobků,“ tvrdí Christine Lacroixová z organizace Aktion Plagiarius. „Řezné nože u falešného zboží jsou tupé a snadno se rozbijí. Použité plasty obsahují škodlivé látky,“ řekla k letošnímu vítězi ceny pro plagiát roku, který vyrábí Pingyang County Leyi Gift Co z Číny.

Trofej: Trpaslík se zlatým nosem

Výrobce z provincie Če-ťiang pro tento rok vyhrál anticenu Plagiarius 2018 za obzvláště bezskrupulózní plagiátorství. Posledních 41 let sdružení dává jako cenu malého černého trpaslíka se zlatým nosem. Je symbolem honby za ziskem na úkor kreativity a inovací jiných výrobců.

„Obchod s padělky je nesmírně lukrativní. Struktura pachatelů se pohybuje od konkurenčních firem po bezohledné obchodníky a organizovaný zločin. Chceme na to upozornit,“ dodala Lacroixová.

Ceny se udílejí v rámci veletrhu spotřebního zboží Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem. Vyhlašují se první tři místa a pak dalších sedm výrobků, jež nemají stanovené další pořadí. První tři místa v tomto roce získaly firmy z Číny. Kromě kuchyňského kráječe se jedná o nafukovací vodní park a dětské autíčko. Mezi padělanými výrobky roku 2018 byla umístěna i kopie švýcarského armádního kapesního nože Victorinox.

Podívejte se na výsledky soutěže Plagiarius 2018:

Padělky se vizuálně stále zlepšují, na první pohled je běžný zákazník neodhalí. Většina padělaných výrobků, asi 70 procent, pochází z Číny. I když cena nemá žádné právní dopady, firmy, které výrobky falšují, se v některých případech dohodnou s původním výrobcem například na tom, že výrobek z trhu stáhnou. Jedná se ale spíše o výjimku.

Objem padělků roste

Objem hodnoty padělaného zboží se podle německé asociace proti pirátství AMP zvyšuje, celosvětově ročně dosahuje výše 440 miliard eur. Organizace OECD v roce 2016 uvedla, že počet padělaných výrobků je na rekordní úrovni, zejména v zemích EU. Nejvíce se padělá zboží amerických, italských a francouzských značek.

Zboží importované do zemí EU je v 5 procentech padělané. To, co začalo jako amatérské padělání „na koleně“, se rozrostlo do velmi sofistikovaného druhu průmyslu, varovala Lacroixová.

Falešné výrobky se týkají levného zboží i drahých značek. Kromě obuvi, oblečení, kosmetiky a spotřebního zboží se padělají i potraviny nebo léky. Jen v Německu existuje šest tisíc internetových obchodů, které padělky prodávají.

Související články: