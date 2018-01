Vrchol Babišova zoufalství: v roce 2013 volil Schwarzenberga, Zemana označil za mafiána

Očekávanou podporu Zemanovi v letošní volbě Babiš vysvětlil tím, že ho považuje za „jednu z nejvýznamnějších osobností od revoluce, která nekrade, nežije z politiky, ale pro politiku, a nebojí se říct názor a bojuje za zájmy podnikatelů“.

V minulosti prý Zemanovi vyčítal polarizování společnosti, hlava státu se však podle něj v této oblasti v poslední době polepšila. Například vánoční poselství v závěru loňského roku podle Babiše společnost spojovalo (ano, například útokem na „nepřizpůsobivé“, neziskovky a postižené děti).

Rychlý pohled do archivů ale ukáže, že ještě před první první přímou prezidentskou volbou v roce 2013 měl Babiš názor na Zemana naprosto opačný.

„Nepodpořím nikoho, kdo má něco společného s érou Václava Klause, opoziční smlouvou a se systémem korupce politických stran, který zde Klaus se Zemanem úspěšně vybudovali. Miloš Zeman, jehož průzkumové agentury považují za jednoho z hlavních favoritů, je pro mě pokračovatelem Klausovy éry. Je to kandidát, který by si prezidentskou kandidaturou pouze léčil ego, jako prezident by dál rozděloval společnost. Z Hradu by se za jeho prezidentství stalo opět mocenské centrum, v němž by měl hlavní slovo lobbista Miroslav Šlouf a další kontroverzní osoby spjaté se Zemanovou politickou kariérou,“ uvedl tehdy pro server Česká pozice.

Na dotaz, jak tento obrat vysvětlí, Babiš odpověděl příznačně vyhýbavě, ale hlavně naprosto nesmyslně: tehdy prý neměl veškeré informace a vyjadřoval se politicky. „My byli hnutí, které kritizovalo tradiční politické strany. A byly tady ČSSD a ODS, uzavřely opoziční smlouvu a já to kritizoval jako začínající politik, protože jsme tyhle tradiční strany kritizovali,“ uvedl Babiš a pohřbil tak zbytky iluzí nenapravitelných optimistů, kteří doufali, že v čele vlády máme příčetného a svéprávného člověka.

Tragikomický rozměr Babišových politických postojů pak už jen dokresluje, že tehdejší podporou Schwarzenberga se stále chlubí na stránkách hnutí ANO.

