Trhliny v krásném světě. Co může v roce 2018 zastavit růst?

Letos oslavíme jedno smutné výročí. Deset let od finanční krize, která odstartovala pádem Lehman Brothers v září 2008. Jejím dědictvím jsou současné rekordní ceny akcií i dluhopisů na vyspělých trzích v čele se Spojenými státy a Evropou.

A nic nenasvědčuje tomu, že by se něco mělo měnit. Centrální banky sice začaly mírně omezovat pumpování peněz do finančního systému, ale příliv se nezastavuje. Rok 2018 tak může být stejně oslnivý jako ten loňský, kdy americký Dow Jonesův index, který měří výkonnost tamní burzy NYSE, hned několikrát prolomil rekord.

Proč by jízda nepokračovala dál, když celou mašinerii prakticky nikdo nechce zastavit? Centrální bankéři, kteří mohou bubliny na akciích či dluhopisech přiškrtit, chápou, že kdyby začali přísun levných peněz omezovat příliš drasticky, ekonomiku přidusí a snese se na ně kritika politiků i celého finančního světa. A akademičtí ekonomové, kteří vidí reálná rizika, nemají vliv.

Pro investory tedy může být letošek zase optimistický a úspěšný. Vždyť je to snadné, stačí nasypat peníze do fondu, který kopíruje index, nezabývat se pracně tím, která firma má zdravou strategii a která je řízena šílenci. Čtenář týdeníku Euro ale jistě tuší, že v našem „krásném novém světě“ se už objevují trhliny.

Pro tuzemskou ekonomiku je jedním z největších rizik náhlý odliv kapitálu, k němuž by lehce mohlo dojít. Stačí, aby získaly navrch euroskeptické nálady, jež přiživují hlavně okamurovci a komunisté, a vláda nedopatřením vyhlásila obecné referendum o vystoupení Česka z Evropské unie, tedy czexit.

Na samotný odchod z EU by přitom ani nemuselo dojít. Stačí, že by nad Českem visela možnost, že k němu může dojít. Čeští rezidenti i nerezidenti by na to zareagovali racionálně a své peníze by hromadně posílali na zahraniční účty. Stejně by postupovaly firmy, které by navíc přestaly v tuzemsku investovat. Hospodářský růst by byl rázem pryč.

S czexitem souvisí jiné, reálnější riziko s výrazným dopadem na Česko: nepříznivý vývoj v eurozóně a opakování scénáře dluhové krize z let 2010 až 2012. „Spouštěčem může být například odhalení dalších hlubokých problémů v italském bankovním sektoru, který problémy akceleruje,“ říká hlavní ekonom poradenské Deloitte David Marek.

Banky jsou pořád v „opileckém objetí“ se státem, jsou největšími vlastníky státních dluhopisů. Kdyby se dostaly do problémů, zachraňuje je zase stát, tj. převezme jejich dluhy na sebe. A zvýší tím své zadlužení. Opakoval by se scénář dluhové krize jako v Řecku, kdy stát musí šetřit, protože má nižší příjmy, nikdo mu už nepůjčí a nemůže ani devalvovat euro, na které nemají jednotlivé země vliv.

