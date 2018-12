Evropská unie chce omezit vliv Číny v Africe, Kurz vyzval k investicím

Podle předsedy Evropské komise (EK) Jeana-Claudea Junckera má sice Peking v hospodářských vztazích s Afrikou náskok, Evropská unie to ale umí lépe. Česko na fóru zastupoval premiér Andrej Babiš, který svou účastí chtěl zejména pomoci otevřít dveře českým podnikatelům na africké trhy.

Účastníci fóra, které bylo poslední velkou akcí v půlroce rakouského předsednictví v Radě EU, se zabývali především hospodářskou spoluprací v oblasti digitalizace a inovací. Na akci přijeli mimo premiérů a prezidentů i zástupci řady velkých mezinárodních společností i malých afrických start-upů. Celkem se fóra zúčastnilo přes tisíc podnikatelů.

Předseda vlády hostitelské země Kurz na fóru vyzval, aby Evropa v Africe mnohem více investovala. „Nesmíme africký kontinent přenechat Číňanům,“ řekl po počátečním uzavřeném jednání zástupců zúčastněných zemí. Podle něj nestačí poskytovat Africe jen rozvojovou pomoc, navázat je třeba i partnerské obchodní vztahy. Témata migrace a lidských práv, která dosud jednáním s Afrikou dominovala, jsou podle Kurze sice důležitá, musejí ale stát na širším základě. Afriku označil za „kontinent šancí“.

Co s Trumpem? Oko za oko, zub za zub?

Juncker zdůraznil, že Evropské unii jde o „partnerské zrovnoprávnění“ s Afrikou. Na otázku, zda EU ve srovnání s Čínou nemá v rozvoji hospodářských vztahů se zeměmi afrického kontinentu zpoždění, odpověděl: „Ano, ale my to děláme lépe.“

Babiš označil obchodní vztahy Česka s Afrikou za nedostatečné, zároveň ale podle něj mají „velký potenciál“. Dnešní fórum bylo v tomto ohledu podle premiéra důležité především kvůli navázání nových kontaktů, například s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím. V afrických zemích podle něj mohou právě politici podnikatelům „otevírat dveře“. Egypt spolu s Nigérií a Etiopií označil Babiš za země důležité pro Česko. Na základě podnětů z dnešního fóra by měla vláda připravit novou obchodní strategii pro mimoevropská teritoria. „Musíme se soustředit na exportní diplomacii mimo Evropu,“ zdůraznil premiér.

Afrika podle něho potřebuje pomoc s rozvojem průmyslu s vysokou přidanou hodnotou. „Mezi Českou republikou a africkými státy vidím velký obchodní potenciál nejen v automobilovém průmyslu, ale například i v textilním průmyslu či v letectví,“ dodal Babiš.

I vzhledem k předpovídanému nárůstu počtu obyvatel Afriky je podle předsedy české vlády důležité, aby Česko kontinentu pomáhalo, především v oblasti vzdělávání, investic a hospodářské spolupráce. „Tyhle všechny aktivity vlastně perspektivně zařídí to, aby ti lidi neodcházeli a nebyla jejich migrace do Evropy organizována pašeráky, ale aby zůstali v Africe,“ řekl Babiš a potvrdil, že se dnes na fóru věnovaném převážně hospodářskému rozvoji hovořilo také o migraci.

Čtyři modernizace po čtyřiceti letech. Pragmatismus změnil Čínu v globální mocnost

Podle ředitele odboru exportního financování České exportní banky Františka Šindlera je největší potenciál pro investice českých firem v Africe v oblasti zemědělství a obnovitelných zdrojů energie. „Vnímáme Afriku jako jeden z dalších exportních trhů, který se bude výrazně rozvíjet a kde pro české exportéry je velký potenciál,“ řekl českým novinářům ve Vídni Šindler. Podle něj se nyní zájem českých firem zaměřuje na Angolu, Senegal a Ghanu.

Země EU zastupovalo na fóru 14 premiérů a prezidentů. Kromě hostitelského Rakouska přijeli šéfové států a vlád především ze zemí východní části EU. Z nejvyšších představitelů afrických států byli na fóru například prezidenti a premiéři Egypta, Etiopie, Keni, Namibie či Toga. Spolu s rakouským kancléřem Kurzem zaštítil fórum rwandský prezident a současný předseda Africké unie Paul Kagame. I s ním dnes Babiš v rámci fóra jednal.

Podle odhadů by měl do roku 2050 počet obyvatel Afriky stoupnout na 2,5 miliardy. Evropská unie dlouhodobě usiluje o to nabídnout pomocí hospodářského rozvoje Afričanům alternativu k migraci do jiných zemí, často právě evropských.

Dále čtěte: