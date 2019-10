Důchodová komise doporučuje rozdělení průběžného pilíře na solidární a zásluhovou část

Senioři Autor: Blažek Tomáš - Mladá fronta archiv

Důchodová komise se dnes shodla na tom, jak by mohla v Česku vypadat důchodová reforma. Členové komise jednomyslně souhlasili s tím, aby se začalo pracovat na modelu, který počítá s rozdělením nynějšího průběžného pilíře na dva. Jedna část by byla solidární a platila by se z rozpočtu, druhá by byla zásluhová a plynulo by do ní pojistné. Po jednání komise to řekla její šéfka Danuše Nerudová.