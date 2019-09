Důchodová komise přišla s návrhem, jak zvýšit penze ženám a lidem s nízkými příjmy

„Komise dnes uzavřela jeden velký balíček, jedno velké téma, kterému se od svého ustavení věnovala. Projednávala dva typy opatření - první bylo zaměřeno na stávající důchodce, druhé na ty budoucí,“ řekla Nerudová. Dodala, že na krocích k dorovnání nynějších nižších penzí pečujících, se komise nedohodla.

Menší penze mívají v Česku ženy, a to v průměru zhruba o pětinu. Mohou za to jejich nižší výdělky, často právě kvůli péči o děti a stárnoucí rodiče. Dalším důvodem je dřívější odchod do důchodu podle počtu potomků. Na konci prvního čtvrtletí podle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrný důchod seniora činil 14 697 korun a seniorky 12 182 korun. Nerudová řekla, že díky opatřením by penze pečujících mohla být o 170 až 400 korun měsíčně vyšší.

U lidí, kteří kvůli péči o blízké mají nízký příjem a měli by i nízký důchod, by se penze za dobu opatrování v budoucnu měla podle komise vypočítávat z průměrné mzdy. Zatím není jasné, jestli by se toto opatření týkalo péče o dítě, seniora či postiženého. Takzvaná vyloučená doba se vyřazuje při stanovení základu příjmu pro výpočet důchodu, aby nižší výdělek částku nesnižoval a penze nebyla menší. Prodloužit by se podle komise měla ze čtyř na sedm či devět let. Podle některých členů komise by změna usnadnila rodičům návrat do práce. Mohli by pracovat na částečný úvazek, penzi by ale pak kvůli nižší mzdě a nižším odvodům menší mít nemuseli.

O těchto dvou návrzích komise jednala už začátkem května. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) tehdy řekla, že záměry předloží vedení koalice k projednání.

Spočítejte si na naší kalkulačce, za jak dlouho půjdete do důchodu

Podle Nerudové by třetím opatřením mohlo být zvýšení limitu pro rozdělení základu daně z příjmu živnostníků či podnikatelů na spolupracující osobu. Je tak možné daň optimalizovat. Nyní limit činí 540 tisíc korun u spolupracujícího manžela či manželky a 180 tisíc korun u někoho jiného. Šéfka komise dodala, že na zavedení sdíleného základu manželů či partnerů shoda nebyla. Komise se nedohodla ani na opatřeních pro nynější důchodce a důchodkyně. Jednala o přidání pevné částky za vychované dítě od 250 do 500 korun, popsala Nerudová.

Ministerstvo by mělo záměry dál rozpracovat a Maláčová by je mohla přinést na koaliční jednání. Ministryně tento týden ale řekla, že ministerstvo má od konce května hotový návrh devíti opatření k úpravě nynějšího systému. Místo důchodové reformy chystá resort adaptaci, uvedla šéfka resortu. Podle ní by návrhy novel měla mít vláda v polovině prosince. Komise se přitom sešla poprvé koncem února, jednat začala koncem března. Na krocích se měla dohodnout.

Další jednání by se mělo konat 11. října. Na něm by komise pro spravedlivé důchody měla začít debatovat o příjmech do důchodového systému.

Špinavé důchody. Babiš rozdá penzistům peníze určené na sanaci ekologických škod

Přečtěte si také: