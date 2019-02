Ministerstvo práce selhává. Nezvládá zlepšit úroveň sociálních služeb, tvrdí NKÚ

Ministerstvu práce a sociálních věcí se nedaří dotáhnout změny, které mají zlepšit úroveň sociálních služeb. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podepisuje se pod to dosud nepřijatá novela zákona. Nejpozději v roce 2017 mělo být splněno 17 opatření, v době kontroly se 14 z nich nepodařilo dosáhnout. MPSV uvedlo, že je pro něj zajištění kvalitních sociálních služeb zásadní, novelu chce předložit do konce roku.