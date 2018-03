Rusové zvolili prezidenta: Putin podle odhadů získal 74 procent

Putin má tak podle všeho zajištěn mandát do roku 2024, kdy mu bude 71 let. Politickou scénu největší země světa ovládá už 18 let - čtrnáct let byl prezidentem a čtyři roky předsedou ruské vlády. Jeho popularita se udržovala na stabilně vysoké úrovni, Rusové oceňovali stabilitu země, připojení ukrajinského Krymu k Rusku a operace ruské armády v Sýrii.

O počtu hlasujících zatím nejsou přesnější informace. Hodinu před uzavřením volebních místností, kdy se hlasovalo už jen v nejzápadnější Kaliningradské oblasti, ohlásila volební komise účast 60 procent. V Krasnodarském kraji na jihu Ruska to bylo ale přes 90 procent a na Urale a v Povolží se účast pohybovala kolem 70 procent. Armáda se k urnám podle agentury TASS dostavila jako jeden muž: k urnám přišlo 98 procent příslušníků ozbrojených sil a členů jejich rodin. V minulých volbách k volebním urnám přišlo 65,3 procenta oprávněných voličů.

Na druhém místě se podle průzkumu daleko za Putinem umístil kandidát komunistů Pavel Grudinin s 11,2 procenta a na třetím nacionalista Vladimir Žirinovskij s 6,7 procenta hlasů. Na čtvrtém by měla být kandidátka liberální opozice Xenija Sobčaková s 2,5 procenta. Nejviditelnější Putinův soupeř, protikorupční bloger Alexej Navalnyj, do voleb zasáhnout nemohl kvůli problematickému odsouzení za údajnou krádež.

Ústřední volební komise oznámila, že po sečtení 25 procent volebních lístků má Putin na svém kontě 72,5 procenta hlasů, druhý Grudinin 15,4 procenta a třetí Žirinovskij 6,8 procenta.

Žádná porušení volebních pravidel, která by mohla výsledek voleb ovlivnit, volební komise nezaznamenala.

