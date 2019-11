CzechToll posílí registrace do mýta, očekávané kolony by se měly výrazně zkrátit

Nový mýtný systém založený na satelitní technologii začne na stávajícím rozsahu zpoplatněných silnic platit od neděle 1. prosince.

Podle dopravního modelu, který CzechToll představil minulý týden, hrozí kvůli pomalým registracím na některých místech kolony až ke 40 kilometrům. Posílení registračních míst by jejich délku mělo zkrátit. Například na česko-slovenském hraničním přechodu Lanžhot na Břeclavsku z původně odhadovaných 44 kilometrů na 12 kilometrů, v Bohumíně ze 40 kilometrů na 11 kilometrů a v Českém Těšíně z 22 kilometrů na pět kilometrů.

„Naše společnost připravila maximum možných opatření, kterými lze snížit délku čekací doby a omezit dopravní komplikace při spuštění mýtného systému. Do opatření jsme investovali nad rámec smluvních povinností více než 50 milionů korun bez DPH,“ uvedl generální ředitel CzechTollu Matej Okáli. Upozornil však na to, že opatření kolonám nezabrání, měla by je pouze zkrátit.

CzechToll začal se zaváděním opatření na některých místech už nyní, více by se měly rozšířit během příštího týdne. Společnost vytvoří u hranic 11 dočasných registračních pracovišť. U hraničních přechodů se bude pohybovat také 15 registračních vozů, které budou přejíždět mezi rizikovými místy podle aktuální situace v provozu. Další opatření se týkají posílení počtu pracovníků, kteří budou pomáhat s registracemi, nebo také možností zasílání palubních jednotek do zahraničí. Vedle toho bude pokračovat informační kampaň. Správce mýta bude zároveň úzce spolupracovat s policií a silničáři.

Deset dní před spuštěním bylo do nového mýtného systému zaregistrováno 251 tisíc vozidel. Stále tak není přihlášeno více než 200 tisíc aut, které CzechToll očekává. Problémy jsou především s registracemi malých dopravců a dopravních firem ze zahraničí.

Několikahodinové fronty se tvořily také při spuštění mýta na Slovensku v roce 2010, na starosti tam má mýto partner CzechTollu firma SkyToll.

Konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll zvítězilo v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Uspělo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Proti tendru i platnosti mýtné smlouvy protestoval současný provozovatel Kapsch, který v soutěži neuspěl s původní nabídkou přes 13 miliard korun.

