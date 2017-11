ČSSD z Prahy 5 nepodpořila Paroubkův návrat do strany

„Obvodní výkonný výbor ČSSD Prahy 5 nepodpořil vstup Jiřího Paroubka,“ řekl serveru místopředseda výboru Karel Klíma po jednání. Bývalý premiér se podle serveru k věci nechtěl příliš vyjadřovat. „Já vám nepotřebuji nic říkat, budu o té věci jednat dál,“ řekl iDnes.cz. Konkrétní ale nebyl.

Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. Z politiky Paroubek odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy se rozhodl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

Nyní pětašedesátiletý Paroubek vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005, kdy se stal premiérem a poté i předsedou strany.

