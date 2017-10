Volání po sebereflexi a Paroubkově návratu. V ČSSD sílí hlasy kritiků

Odpovědnost na straně vedení vidí i představitelé jihočeské ČSSD, z jejíž kandidátky kvůli sporu o podobu listiny odešla řada jejich původních členů. Organizace v Cerhenicích na Kolínsku v souvislosti s prohrou ČSSD oprášila požadavek na vstup bývalého předsedy ČSSD a premiéra Jiřího Paroubka do strany. Lídři chtějí situaci řešit na jarním mimořádném sjezdu.

ČSSD obhajovala 20,45 procenta hlasů, drtivý propad na jednociferný výsledek však nezastavilo ani červnové rozdělení funkcí mezi volebního lídra Lubomíra Zaorálka, premiéra Bohuslava Sobotku a lídra strany Milana Chovance. Chovanec po vyhlášení řekl, že strana vypracuje analýzu příčin prohry. Vnitrostranickou situaci chce řešit na jaře na sjezdu, jako pravděpodobný termín zmínil duben. Vedení strany označil za soudržné, naopak kritizoval nejednotu členů. „Mnohdy zaznívaly různé hlasy z regionů. Lidé se ptali, jestli mají volit stranu, která není jednotná,“ uvedl.

První den v novém Česku. Povolební vývoj sledujte ŽIVĚ

Nově zvolený poslanec Onderka dnes připomněl, že na kandidátkách strany chyběly výrazné osobnosti jako například bývalí hejtmani Jiří Zimola nebo Michal Hašek i poslanec Jeroným Tejc, což podle něj ubralo hlasy. „Musí přijít sebereflexe, protože se pak může stát, že v příštích volbách se ani nemusíme dostat do Sněmovny,“ řekl. ČSSD podle něj udělala chybu už na březnovém sjezdu, kde nabízel změnu Tejc, ale delegáti ho nevyslyšeli.

Tejc řekl, že udělal vše, aby přesvědčil členy ČSSD o nutné změně. „Varoval jsem, že dopadneme, jak jsme dopadli,“ uvedl Tejc. Angažovat se ve vedení ČSSD už nemá zájem stejně jako být v politických funkcích. Hašek označil výsledek ČSSD nikoliv za facku, ale za knock out. „Chybu by měla ČSSD hledat u sebe, ne u voličů,“ uvedl.

Zemětřesení a nová éra, tak informují o českých volbách evropská média

O Paroubkův návrat do strany se v Cerhenicích pokoušeli už v létě. Narazili ale na odmítavý postoj pražských kolegů. Podle předsedy ČSSD na Kolínsku a cerhenického starosty Marek Semerád by však měli rozhodnutí přehodnotit. Pražští sociální demokraté dnes sdělili, že se otázkou znovupřijetí Paroubka do strany v tuto chvíli nebudou zabývat.

Krajští lídři ČSSD už v sobotu hodnotili výsledek strany v letošních sněmovních volbách slovy katastrofa, debakl, šok, drtivá prohra či černý den. Většina z nich ale nechtěla okamžitou rezignaci vedení, změnu čekali od sjezdu. Nejostřeji reagoval na volební propad ústecký lídr a dlouhodobý kritik vedení Jaroslav Foldyna, podle něhož by vedení sociální demokracie mělo rezignovat a mimořádný sjezd by se měl konat co nejdříve. Za svého favorita označil Chovance.

Lídr jihočeské kandidátky Ondřej Veselý uvedl, že vedení strany potřebuje zásadní obměnu. Podle něj by se předsedou sociálních demokratů neměl stát „slušný intelektuál.“ Současná doba nahrává tomu, aby se lídrem stala osobnost s charismatem i s mírně demagogickými schopnostmi, dodal.

Vše o volbách čtěte v rubrice Volby 2017

Včerejší den minutu po minutě:

Tři voliči z deseti jsou přesvědčeni, že nejlepším premiérem této země bude zloděj. Čtěte komentář Pavla Párala:

Jak bude vypadat nová Sněmovna?