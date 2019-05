Čínské akcie padají. Peking chce s Trumpem o clech dál jednat

Mluvčí komentoval zprávy, že by Peking v reakci na Trumpovy plány mohl obchodní rozhovory plánované na tento týden zrušit. Mluvčí ale neupřesnil datum cesty, ani zda ji podle dřívějších zpráv skutečně povede čínský vicepremiér Liou Che.

Trump o víkendu uvedl, že Spojené státy od pátku zvýší současné desetiprocentní clo na zboží z Číny v objemu 200 miliard dolarů (4,6 bilionu korun) ročně na 25 procent. Zároveň pohrozil, že Washington „zanedlouho“ zavede 25procentní clo také na výrobky v objemu 325 miliard dolarů (7,5 bilionu korun), které zatím clu nepodléhají.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....