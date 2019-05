Obchodní válka pokračuje: Trump zvýší cla na čínské zboží na 25 procent

Americký prezident v neděli zároveň pohrozil, že Spojené státy „zanedlouho“ zavedou 25procentní clo také na výrobky v objemu 325 miliard dolarů (7,5 bilionu korun), které zatím clu nepodléhají.

Představitelé americké vlády přitom opakovaně ujišťovali, že vyjednávání s Pekingem o odstranění vzájemných obchodních překážek postupují dobře, upozorňuje web CNBC. Trump o zvýšení desetiprocentního cla mluvil už na začátku roku, po zahájení rozhovorů ale tento krok plánovaný na začátek března odložil.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....