Česko má zlepšit udržitelnost důchodů a zdravotnictví, doporučuje Evropská komise

Ilustrační foto Autor: Martin Pinkas/Euro

Česká republika by měla zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a zavést plánovaná protikorupční opatření. Vyplývá to z pravidelných doporučení Evropské komise. Praha by podle ní měla také více podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi a zajistit plánovaná protikorupční opatření.