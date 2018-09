Česko a Slovensko chtějí spolupracovat při modernizaci armád. Ve hře jsou i vzájemné nákupy

Podle Pellegriniho sice některou vojenskou techniku musejí obě země nakupovat od partnerů ze zámoří, jsou ale oblasti, kde by požadavkům armád vyhovovala produkce českého nebo slovenského zbrojního průmyslu. Podle něj by to mohlo podpořit domácí průmysl v obou zemích. Praha a Bratislava se tak podle Pellegriniho dohodly, že se budou vzájemně informovat o připravovaných zbrojních tendrech.

Babiš uvedl, že představitelé obou zemí se příští měmsíc sejdou na zbrojním veletrhu v Brně, kde budou diskutovat o tom, do jakých oblastí chce která armáda investovat. Český premiér podotkl, že Česko vyrábí bojová vozidla, Slovensko houfnice a že by armády vzájemně mohly tuto techniku nakupovat. Spolupráce by se podle něj mohla do budoucna rozšířit i na zbývající země visegradské skupiny, tedy na Polsko a Maďarsko.

O spolupráci při modernizaci armády při setkání v Praze minulý týden mluvili i náčelníci českého a slovenského generálního štábu Aleš Opata a Daniel Zmeko. Zmeko podotkl, že hledali možné společné průniky v přezbrojení, ve kterých by byl prostor pro úspory. Podle Opaty se možná spolupráce týká hlavně oblasti přezbrojení a výstavby pozemních sil. V minulosti se o možnosti společných nákupů se sousedními zeměmi mluvilo, uskutečnit se je ale nepodařilo.

Česko i Slovensko se chystají investovat do modernizace armády i v souvislosti s naplněním závazku vůči Severoatlantické alianci, aby její členské státy vydávaly na obranu alespoň dvě procenta hrubého domácího produktu.

