Tanky u soudu. Na lavici obžalovaných se sešel ředitel STV s exšéfem Czechoslovak Group

Byla to promyšlená chobotnice. Alespoň tak ji ve svém obvinění popsali pražští detektivové. Na konci jednoho chapadla dychtivá zbrojní firma, která nutně potřebovala motory a další součástky pro těžkou vojenskou techniku, ale žádné na skladě neměla. V tu chvíli dorazila na generální štáb prosba ze státního opravárenského podniku. Šéf logistiky vyhověl, náhradní díly ležící v armádních skladech označil za nepotřebné a ministerská sekce pro nakládání s nepotřebným majetkem je podniku výhodně odprodala. A odtud je pak, také laciněji než při běžném obchodě, měla získat zbrojní firma stojící na začátku celého řetězce.

Čtyřhlavá struktura měla podle dřívějších informací fungovat mezi roky 2009 a 2013 a detektivové vyčíslili, že státu mohla vzniknout až desetimilionová škoda. Městský soud v Praze bude tuhle kauzu, kde hrozí až dvanáctileté tresty a kromě armády v ní figurují i firmy Czechoslovak Group a STV Group, rozplétat tento týden.

Nějaké pracovní vztahy

Jedním ze čtyř obžalovaných je Adolf Veřmiřovský. Dlouholetý ředitel státního podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína, kde pracoval od roku 1974. Skončil sám poměrně překvapivě v červnu 2014. Zpráva to byla tak nečekaná, že překvapila i náměstka ministra obrany, který měl VOP CZ v gesci.

Když pak v březnu 2015 proběhl policejní zásah v budovách ministerstva obrany a ve firmě Excalibur Army miliardáře Jaroslava Strnada, Veřmiřovský byl obviněn „pouze“ jako bývalý ředitel VOP CZ. Ovšem už tehdy se Strnadovými společnostmi oficiálně kooperoval. „Z nějakých pracovních vztahů se oba pánové znají,“ potvrdil Adam Hlaváč, právní zástupce Veřmiřovského, před třemi a půl lety Lidovým novinám.

„Nějaké pracovní vztahy“ vypadaly konkrétně tak, že Adolf Veřmiřovský nejdřív začal pracovat v kopřivnické Tatra Trucks spoluvlastněné Strnadem a později se stal ředitelem celé vojenské výroby automobilky Tatra Defence Vehicle. „Ve společnosti již nepracuje,“ vzkázal nyní mluvčí firmy Andrej Čírtek. Ten v minulosti několikrát prohlásil, že za celou kauzou vidí konkurenční boj.

Že bývalí zaměstnanci ministerstva obrany nebo státních podniků nastupují k soukromým zbrojařům, není v České republice nijak výjimečné. Nicméně tenhle draft z čela opravárenského podniku do Strnadova koncernu má jednu zajímavou okolnost.

Podle policistů měly totiž údajně nepotřebné součástky z armádních hal mít namířeno přes VOP CZ do slovenského podniku VOP Trenčín a šternberské firmy Excalibur Army. Obě firmy dlouhodobě patří do majetku rodiny Strnadových.

Vysloužilý generál u zbrojařů

To další obžalovaný, generál Vladimír Halenka, zamířil jinam. Podle zjištění týdeníku Euro je nyní ředitelem ve firmě STV Group a do jeho gesce spadá výroba munice a výbušnin. Usadil se tam několik týdnů poté, co v listopadu 2017 skončil kariéru profesionálního vojáka.

Jako šéf celé logistiky české armády a zároveň člen dozorčí rady VOP CZ měl podle detektivů rozhodovat, které díly a motory označí vojsko jako nepotřebné a ministerstvo je potom bude moci odprodat svému podniku do Šenova u Nového Jičína.

Setkání Halenky a Veřmiřovského v lavici obžalovaných má nečekanou příchuť. Reprezentují dvě znesvářené strany českého zbrojního průmyslu. Strnadovy firmy jdou s STV Group dlouhodobě proti sobě, skupina Czechoslovak Group ústy svého mluvčího Andreje Čírtka dříve označila firmu STV Group jako strůjce celé současné kauzy. Vladimír Halenka vzkázal, že se k věci vyjádří, až skončí prvoinstanční soudní řízení.

Seznam obžalovaných doplňují ještě Josef Lachman a Roman Pavlík. Bývalí zaměstnanci ministerstva obrany, kteří v čele sekce pro nakládání s nepotřebným majetkem měli zajišťovat prodeje součástek do VOP CZ.

Obžaloba mluví o trestných činech porušení povinnosti při správě cizího majetku s maximální sazbou osm let vězení a o zneužití pravomoci úřední osoby. Tam zase hrozí až dvanáct let za mřížemi. Po hlavním líčení naplánovaném na tento týden proběhnou další pokračování v jedné z místností Městského soudu v Praze i v říjnu a listopadu.

Kdo čelí obžalobě • Adolf Veřmiřovský: bývalý ředitel státního podniku VOP CZ, později šéf Tatra Defence Vehicle patřící do Czechoslovak Group • Vladimír Halenka: bývalý šéf armádní logistiky, dnes ředitel pro výrobu munice a výbušnin v STV Group • Josef Lachman: bývalý ředitel Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany ČR • Roman Pavlík: bývalý Lachmanův zástupce v agentuře

Promyšlený systém, jak ho popsali vyšetřovatelé První fáze: když společnostem Excalibur Army a VOP Trenčín chyběly náhradní díly, požádaly o pomoc český státní podnik Druhá fáze: podnik VOP CZ (Adolf Veřmiřovský) se měl s žádostí obrátit na velení armády (Vladimír Halenka), ten potřebné komponenty ležící ve skladech označil za nepotřebné Třetí fáze: manažeři odpovědní za prodej nepotřebného majetku (Josef Lachman a Roman Pavlík) prodali součástky „svému“ státnímu podniku Čtvrtá fáze: poté, co náhradní díly získal státní podnik VOP CZ, měl je výhodně odprodat těm, kteří je potřebovali, tedy firmám Excalibur Army a VOP Trenčín

