Česká diplomacie musí mít jasnou vizi a bránit právní stát, řekl Petříček

Petříček v projevu k velvyslancům zdůraznil, že Česko je jednoznačně součástí rodiny západních národů. „Které se hlásí k liberálnímu právnímu státu, ochraně základních práv a svobod, ale i tržní ekonomice,“ uvedl. Mezinárodní záležitosti, například unijní problematika či ochrana klimatu, podle něj mají nezpochybnitelné dopady na jednotlivé české občany.

Ministr ocenil, že v letošních volbách do Evropského parlamentu netriumfovaly v celoevropském měřítku protisystémové strany, přesto ale zdůraznil, že se tyto subjekty spolu s mnoha „vnějšími hráči“ snaží zpochybnit základy, na kterých západní a české společnosti stojí. „Musíme bránit naši vizi prostřednictvím sebevědomé zahraniční politiky, která má jasný cíl,“ uvedl Petříček.

Česko se podle Petříčka nemůže tvářit, že se ho netýkají problémy v Sýrii či Libyi a dalších částech světa. „Odmítám se smířit s myšlenkou, že jsme příliš malí, abychom se tím zabývali a nechali to jiným,“ řekl. Republika podle něj například svými programy v zemích zasažených migračními toky dostává svému závazku, že se v otázce migrace nezřekne odpovědnosti.

Poslední zhasne. Kdysi hrdá značka „socdem“ je v troskách

Jan Hamáček a Andrej Babiš odcházejí ze schůzky s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech ( Autor: čtk )

Za největší výzvu pro velvyslance pro příští rok považuje Petříček to, že začínají fungovat orgány Evropské unie v nové podobě po letošních volbách. „Je třeba sledovat, co se v unii a jednotlivých státech bude dít, abychom mohli vstupovat do debat o prioritách včetně zahraniční politiky,“ uvedl. Diplomaty požádal o aktivní přístup a co nejvíc informací, aby Česko mohlo být vždy součástí jádra unijních debat.

Nový šéf Evropské rady Michel: Výzvy před EU jsou zároveň příležitostmi

Za další aktuální výzvy označil zajištění bezpečnosti Česka, brexit či úspěšné zvládnutí předsednictví ve visegrádské čtyřce. „Přál bych si, aby V4 hrála pozitivní a konstruktivní roli,“ uvedl. Aktivitu ve skupině tvořené Českem, Slovenskem, Maďarskem a Polskem by podle něj měl doplnit i rozvoj strategického dialogu s Německem a spolupráce s Rakouskem.

Diplomacie by se měla soustředit i na politiku sousedství, dodal. Zabývat by se měla i pomocí s rozvojem Ukrajiny. Ve vztahu k Rusku by pak měla diplomacie postupovat v souladu s politikou Evropské unie a Severoatlantické aliance, na jejímž rozvoji se chce aktivně podílet.

Dále čtěte:

Babiš navrhl Jourovou do budoucí Evropské komise, chce pro ni získat ekonomické portfolio

Kdo je nová šéfka Bruselu? Žena, která za sebou v německé armádě nechala minové pole

Výborná zpráva i pohrdání voliči. Nominace von der Leyenové vzbudila v Česku rozporuplné reakce

Babiš škrtá rozpočet na předsednictví EU. Výdaje chce snížit na 1,3 miliardy korun