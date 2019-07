Nový šéf Evropské rady Michel: Výzvy před EU jsou zároveň příležitostmi

Tusk sám právě fakt, že jeho nástupce bude z Belgie, označil za přednost. Složitost belgické politiky je podle něj dobrým předpokladem schopnosti dojednávat kompromisy. Ostatně Michelova dnešní odpověď na to, kdy po květnových volbách očekává nástup nové belgické vlády, byla do značné míry typická pro situaci v zemi: „Myslím, že to dokážeme v rozumném časovém rámci“.

„Bude pro mne zásadní, abych úzce spolupracoval s dalšími evropskými institucemi, tedy s Evropskou komisí i europarlamentem,“ prohlásil Michel. Mezi hlavní problémy pro příští léta podle něj kromě blížícího se britského odchodu z unie patří klimatické změny či například nepříznivý ekonomický vývoj.

Příštích pět let podle něj bude pro budoucnost evropského projektu zásadních a bude důležité „chránit a podporovat“ jednotu zemí unie, ale i jejich rozdílnost a také jejich vzájemnou solidaritu.

Dále čtěte:

Problematické dotace. Češi evropské peníze využívají často neefektivně, shodují se analytici

Británie odejde z EU do listopadu, myslí si šéf EK Juncker

Babiš škrtá rozpočet na předsednictví EU. Výdaje chce snížit na 1,3 miliardy korun