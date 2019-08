Cena za Trumpův odkaz: Grónsko by stálo biliony dolarů

Informaci listu The Wall Street Journal (WSJ) o tom, že Trump uvažuje o nákupu Grónska, považovali někteří dánští politici za špatný vtip. Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow ale potvrdil, že prezidentova administrativa se možností podání nabídky na autonomní území Dánska opravdu seriózně zabývá, byť sám Trump jej nyní nepovažuje za hlavní prioritu.

Dánští představitelé se o možnosti prodeji Grónska zatím vůbec nechtějí bavit (většinu vnitřních záležitostí Grónska mají pod kontrolou místní úřady a parlament, zahraniční a bezpečnostní politiku ostrova ale určuje Dánsko, pozn. red). Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že Grónsko je součástí dánského království a není k mání. „Opravdu doufám, že to nebylo myšleno vážně,“ řekla listu Sermitsiaq. Stejný názor zastává i Ane Lone Baggerová, grónská ministryně zahraničí, kultury a vzdělávání. „Jsme otevřeni obchodování, ale nejsme na prodej,“ řekla agentuře Reuters.

Americká média zatím spekulují o tom, že Trump chce deklarovaným zájmem o Grónsko jen odpoutat pozornost veřejnosti od svých problémů, například krize na jižní hranici USA či zpráv o blížící se ekonomické recesi.

Pokud by však byl Trumpův zájem přece jen míněn vážně a Dánsko nakonec bylo ochotno jednat, kolik by Grónsko mohlo stát?

USA už se o koupi Grónska už jednou pokusily. V roce 1946 nabídly za tento ostrov o rozloze 2,166 milionu metrů čtverečních, kde žije necelých 56 tisíc obyvatel, 100 milionů dolarů, což v dnešních cenách představuje 1,3 miliardy dolarů (30 miliard korun). Taková částka by však pro druhou stranu (i kdyby byla ochotna prodávat) byla nyní jen těžko akceptovatelná.

Cenu by vyšrouboval i velmi komplikovaný proces prodeje. Muselo by se dosáhnout dohody s Dánskem, Grónskem, zřejmě i Evropskou unií, zároveň by ve všech zúčastněných zemích musely proběhnout složité legislativní procesy, řekl pro CNN Iwan Morgan z Amerického institutu University College London. „Není to jako kupovat golfové hřiště, kdy jen přijdete za právníkem a řeknete mu, ať to zařídí,“ upozorňuje Morgan. I kdyby došlo k dohodě, byla by podle něj výsledná cena extrémně vysoká a pohybovala by se v miliardách, možná i bilionech dolarů.

Přečtěte si esej: Pravda a cháska

Ilustrace k eseji Pravda a cháska ( Autor: Vojtěch Velický )

Grónsko představuje pro Spojené státy strategické území. USA využívají na ostrově leteckou základnu Thule, která se nachází 1200 kilometrů za polárním kruhem. Radar a poslouchací stanoviště jsou vybaveny systémem včasného varování, který dokáže detekovat příchozí mezikontinentální balistické střely a má dosah několik tisíc kilometrů na ruské území.

Mediálně vděčné téma může podle odborníků patřit mezi jedno z volebních témat Donalda Trumpa, kterého příští rok čeká boj o znovuzvolení do Bílého domu. „Pokud Trump znovu vyhraje, může brát akvizici Grónska jako svůj odkaz,“ míní Morgan. S tím souhlasí i WSJ, podle kterého lidé kolem Trumpa vnímají potenciální obchod jako zachování odkazu ve stylu bývalého prezidenta Dwighta Eisenhowera. Ten v roce 1958 podepsal deklaraci, která z Aljašky udělala stát USA.

Dále čtěte:

Krach, jaký svět neviděl. Trump varuje před propadem trhu, pokud nebude znovu zvolen

Trump věří, že může odvolat šéfa Fedu kvůli odlišnému názoru na měnovou politiku

Ekonomika USA překonala rekord v délce nepřetržitého růstu. V expanzi pokračuje přes deset let

Růst ekonomiky USA zpomalil na 2,1 procenta, překonal ale odhady analytiků