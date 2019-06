Nejdřív uhlí, potom jádro. Část německé CDU chce prodloužit životnost reaktorů

Německu se nedaří snižovat emise CO2, jak si původně naplánovalo. Do roku 2020 mělo snížit emise skleníkových plynů o 40 procent oproti roku 1990, do konce tohoto roku to ale bude o 32 procent. Cíl pro rok 2030 je také ohrožen. Do té doby by měla německá ekonomika produkovat o 55 procent skleníkových plynů méně.

Část konzervativních politiků vládní CDU sdružených do uskupení Werteunion požaduje, aby byl prodloužen provoz stávajících jaderných bloků v Německu. Těch funguje sedm. Naopak dříve se podle frakce mají uzavírat uhelné elektrárny, které mají úplně skončit v roce 2038.

Šéf konzervativního křídla křesťanských demokratů Alexander Mitsch prohlásil, že je třeba po fiasku strany ve volbách do Evropského parlamentu přehodnotit i energetickou politiku a získat důvěru mladých voličů.

K tomu má přispět důraz na plnění klimatických cílů a rychlejší uzavírání uhelných elektráren. Koalice CDU/CSU sice vyhrála, ale se ziskem 28,9 procenta zaznamenala nejhorší výsledek v poválečných dějinách.

Jaké reaktory jsou v Německu v provozu Název Spolková země Instalovaný výkon Plánované odpojení Philippsburg 2 Bádensko-Württembersko 1,4 GW do 31. 12. 2019 Grohnde Dolní Sasko 1,4 GW do 31. 12. 2021 Brockdorf Šlesvicko-Holštýnsko 1,4 GW do 31. 12. 2021 Gundremmingen C Bavorsko 1,3 GW do 31. 12. 2021 Isar 2 Bavorsko 1,4 GW do 31. 12. 2022 Neckarwestheim 2 Bádensko-Württembersko 1,3 GW do 31. 12. 2022 Emsland Dolní Sasko 1,3 GW do 31. 12. 2022

Jaderné bloky by naopak měly fungovat déle jako bezemisní a stabilní zdroj pro výrobu elektřiny. Jejich odstavování Mitsch považuje za ekologickou i ekonomickou chybu.

S tím souhlasí i nově zvolená prezidentka hospodářské rady CDU Astrid Hamkerová. Rozhodnutí vlády z roku 2011 bylo podle ní zkratovou reakcí na havárii ve Fukušimě. Do té doby totiž CDU odklon od jádra nepožadovala.

Uzavírání jaderných elektráren schválila už vláda Gerharda Schrödera (SPD a Zelení) v roce 2000. Naopak kabinet Angely Merkelové (CDU/CSU a FDP) v roce 2010 životnost jaderných elektráren prodloužil. Hamkerová poukazuje na Francii, která jádro využívá a počítá s ním ve své klimatické politice. Že bylo rozhodnutí o ukončení využívání jaderné energie ukvapené, potvrzuje i to, že příklad Německa žádná další země nenásledovala, zdůraznila konzervativní politička.

Němečtí Zelení jádro i nadále striktně odmítají. Zelená poslankyně Sylvia Kotting-Uhlová uvedla, že výzvy k prodloužení provozu jaderných bloků neřeší bezpečnostní rizika provozu elektráren a náklady spojené s uložením jaderného odpadu.

Nově zveřejněná analýza postupimského institutu pro výzkum klimatu nicméně zpochybnila předpoklad, že odklon od uhlí bude mít jednoznačný dopad na snížení produkce oxidů uhlíku. Postupné odpojování uhelných elektráren pravděpodobně povede ke zdražení elektřiny a snížení ceny emisních povolenek. To v rámci Německa i celé EU může vést k většímu využívání uhlí v energetice.

Emise uhlíku pocházejí v Německu z 50 procent z energetického sektoru, 20 procent připadá na dopravu a 15 procent na ostatní průmysl.

