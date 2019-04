Němci si patentovali nový typ reaktoru. Doma jej zatím postavit nemohou

Nový typ reaktoru, který má být bezpečnější variantou současných reaktorů, si nechal patentovat tým převážně německých vědců z berlínského institutu jaderné fyziky pevných látek IFK. V Evropě a Rusku získal patentovou ochranu v roce 2017, v Japonsku v loňském roce. Usiluje také o patent ve Spojených státech, Koreji a Indii.

Reaktor s dvojitou kapalinou (dual fluid reactor – DFR) kombinuje technologie IV. generace jaderných reaktorů, které fungují s uzavřeným palivovým cyklem. V palivovém okruhu se mají využít roztavené soli, tekuté olovo v chladícím okruhu. To je při teplotách okolo 1000 stupňů Celsia méně reaktivní než například sodík a proto mohou být použity konvenční výměníky tepla s vodou, vysvětlil tým jaderných fyziků. Jako palivo se mají použít sloučeniny uranu a thoria.

Nový reaktor pro komerční využití má mít instalovaný výkon 1,5 GW a měl by být výrazně menší – několik krychlových metrů, než jsou stávající tlakovodní reaktory. Proto by mohl být uložen v podzemí chráněn betonovým obalem. Vědci z IFK nový typ reaktoru přirovnávají k moderní stíhačce, zatímco současné jaderné reaktory ke vzducholodi Zeppelin.

Německý fyzik Norbert Lossau se v deníku Die Welt vyslovil pro to, aby tento nový druh bezpečného reaktoru Německo postavilo. Když už to podle něj není možné z politických důvodů přímo na německém území, tak by se měl tento koncept prosadit v zahraničí, v zemích, kde se plánuje výstavba nových jaderných bloků. „Německo by mělo alespoň zvážit, zda by tato technologie nebyla menším zlem při zmírnění změny klimatu,“ zdůraznil Lossau.

Úvahy o přehodnocení politiky odklonu od jádra jsou u konzervativních německých politiků stále častější. Zejména v době, kdy se mají odstavovat uhelné elektrárny a stále není připravena přenosová soustava pro obnovitelné zdroje energií. Například kandidát na nového šéfa Evropské komise Manfred Weber z vládní strany CSU prohlásil v polském deníku Polska Times, že by se měla zablokovat výstavba plynovodu z Ruska Nord Stream 2, což by zkomplikovalo plány na plynové elektrárny. To by podle politiků SPD znamenalo mimo jiné i to, že by se Německo muselo vrátit k jaderné energii.

