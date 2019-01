Mayová navrhuje změny irské pojistky, Juncker úpravu brexitové dohody odmítl

Mayová v parlamentní debatě s lídrem opozice Jeremym Corbynem uvedla, že zvažuje několik způsobů, jimiž by šlo upravit klíčový bod dohody, kvůli němuž tento dokument odmítá podpořit část vládních konzervativců či severoirští unionisté. Je mezi nimi například časové omezení platnosti pojistky nebo mechanismus, díky němuž by od ní Británie mohla jednostranně odstoupit.

Juncker spolu s hlavním unijním vyjednavačem Michelem Barnierem však jednoznačně zopakovali dlouhodobý postoj zbývajících sedmadvaceti zemí evropského bloku. Dojednaná smlouva, s níž na podzim souhlasila i vláda Mayové, je podle nich nejlepší a jediná možná. EU proto jednání s Londýnem nehodlá znovu otevírat.

„Pečlivě si vyslechnu její nápady, ale také budu zcela jasný, pokud jde o pozici Evropské unie,“ řekl Juncker europoslancům v Bruselu o očekávaných rozhovorech s britskou ministerskou předsedkyní, s níž hodlá být v těsném kontaktu.

Juncker i Barnier dali najevo, že o alternativních variantách pro hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem lze vyjednávat v rámci přechodného období do konce příštího roku. Podmínkou je však schválení brexitové dohody v její současné podobě britským parlamentem.

Pojistka - která je součástí textu smlouvy o britském vystoupení z evropského bloku - má platit v případě, že se strany do konce přechodného období po brexitu nedohodnou na lepším řešení. EU opakovaně říká, že na spuštění pojistky nemá zájem. Znamenala by však udržení Severního Irska v evropském celním prostoru, není časově omezená a Londýn by ji nemohl jednostranně vypovědět, což je pro zastánce brexitu v Británii nepřijatelné.

Dohodu, která vylučuje zavedení tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem, dnes podpořila i řada evropských politiků. Německý ministr zahraničí Heiko Maas prohlásil, že jeho země stejně jako celá EU stojí v této otázce pevně za Irskem, pro které je existence pojistky zásadní. Proti novému otevírání vyjednané dohody se postavil i šéf slovenské diplomacie Miroslav Lajčák, podle něhož je divoký rozchod Británie a ostatních 27 zemí stále reálnější hrozbou.

Irský premiér Leo Varadkar v irském parlamentu prohlásil, že nevěří, že existují alternativy k irské pojistce. Zároveň zdůraznil, že aktuálně není v plánu mimořádný summit lídrů EU kvůli novým požadavkům Londýna. Irský ministr zahraničí Simon Coveney připustil zásah pouze do politické deklarace, tedy do právně nezávazného textu, který doprovází samotnou dohodu o vystoupení a ve kterém obě strany popisují, jak by měly vypadat smlouvy zajišťující do budoucna úzké vztahy Británie a EU v řadě oblastí.

Evropská komise dnes představila další sadu jednostranných opatření, která by měla zmírnit dopad brexitu bez dohody na obyvatele. Týká se například programu studentských výměn Erasmus+, pravidel koordinace sociálního zabezpečení, ale také letošního unijního rozpočtu. Unie na základě dnešního návrhu bude i po odchodu Británie bez dohody schopna dostát svým vlastním závazkům a v plné výši poskytovat platby a příspěvky příjemcům v Británii. Komise přitom předpokládá, že i Londýn po 29. březnu, kdy má Británie odejít z EU, dodrží závazky plynoucí z rozpočtu pro rok 2019 a akceptuje nezbytné kontroly a audity.

