Británie po odchodu z EU na dno nespadne, věří ministr pro brexit Davis

Obavy kritiků současné britské vlády ohledně "pádu na dno" po vystoupení Británie z Evropské unie nejsou ničím podložené a Británie nebude "uvržena do stavu připomínajícího dystopickou fikci série Mad Max". Zástupcům předních rakouských podniků to řekl britský ministr pro brexit David Davis. Dohoda s Evropskou unií do konce roku je podle něj na spadnutí.