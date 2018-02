O podobě přechodného období po brexitu panují neshody. Nemusí nastat, varoval Barnier

„Přechodné období není daná věc,“ upozornil Barnier na tiskové konferenci po skončení prvního kola jednání obou stran od prosince. Před novináře přišel sám, při podobných případech v minulosti přitom obvykle o informoval společně s Davisem.

EU předpokládá, že v přechodném období bude Británie členem společného trhu, a zároveň se na ní budou vztahovat všechny povinnosti z toho plynoucí. Jako země mimo blok ale už nebude zastoupena v orgánech a institucích EU, a nebude se tak podílet na rozhodování o pravidlech.

„Osobně mám problém s pochopením některých britských postojů. O přechodné období požádali oni sami,“ podotkl unijní vyjednávač s tím, že nynější představa EU je faktickým prodloužením stávajícího „statu quo“. „Je pochopitelné, že chceme udržet regulační a dohledovou strukturu a způsob, jak jsou uplatňována pravidla. Týká se to integrity jednotného trhu,“ vysvětlil Barnier s tím, že postoj unie je logický.

Spory podle něj panují ohledně práv občanů EU po brexitu. Britská strana totiž nehodlá už domluvený obrys dohody o této věci aplikovat na ty unijní občany, kteří by do země přišli právě v přechodném období. Londýn také žádá právo mít výhrady, pokud by nesouhlasil s nějakým novým pravidlem, a chce se v přechodném období také dál účastnit některých unijních politik, třeba v oblasti bezpečnosti.

Nestabilní dodávky a vyšší ceny. Energetický brexit bude bolet

„Je málo času. Máme únor a příští říjen je třeba mít dohodu hotovou a připravenou k ratifikaci,“ poznamenal Barnier. Lídři 27 zemí unie podle něj - pokud se dosáhne pokroku - dají v březnu na summitu podrobné pokyny pro jednání o budoucnosti vzájemných vztahů.

„Vzhledem k intenzivní debatě, jakou jsme tento týden vedli, je překvapivé slyšet, že Michelovi Barnierovi není jasná pozice Spojeného království ve vztahu k přechodnému období,“ reagoval Brit David Davis. „Usilujeme o časově omezené období, během kterého bude zachován vzájemný přístup na trhy za současných podmínek,“ dodal ministr.

Evropská komise tento týden zveřejnila svůj návrh části budoucí dohody o brexitu, která se možným přechodným obdobím zabývá. O textu budou nyní unijní státy ještě jednat. Z Londýna už zazněla kritika zveřejnění návrhu, který je vůči Británii poměrně tvrdý.

Barnier dnes také uvedl, že britská strana zatím stále nenabídla žádnou konkrétnější představu ohledně budoucího uspořádání vzájemných vztahů. Komise podle něj tak začne připravovat mimo jiné právní text předpokládající setrvání Severního Irska uvnitř unijní celní unie. Britská strana totiž podle něj zatím nepřišla s žádným praktickým řešením domluvy o režimu mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

