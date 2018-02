Pracujte v Unii, láká Česko Brity ke stěhování

Do projektu nazvaného Czech Your Talent se zapojila státní agentura CzechInvest a asociace ABSL, která sdružuje společnosti působící v oboru sdílených podnikových služeb, jako jsou třeba IT, HR, finance, logistika či marketing. Využívají je zejména zahraniční firmy, proto organizace cílí na cizojazyčné uchazeče. V oboru jich už nyní pracuje 35 procent.

A o peníze kupodivu nejde, neměly by se stát překážkou Britů k cestě do Česka. Nástupní mzdy pro absolventy se v Praze pohybují zhruba okolo 40 tisíc hrubého, v Brně od 30 do 35 tisíc korun měsíčně. V Anglii se mzdy na srovnatelných pozicích sice pohybují kolem 50 tisíc korun, náklady na život tam jsou však dvojnásobné. Podle údajů srovnávače numbeo.com jsou například ceny nájmů v Praze o 66 procent levnější, než v Londýně. Ceny v restauracích jsou levnější o 56 procent a potraviny o necelých 30 procent.

Velká Británie přitom nebyla jako další destinace po Německu zvolena pro projekt náhodou. Očekává se, že brexit může způsobit velkou migraci na pracovním trhu. Nepůjde přitom jen o Brity, kteří se ze zemí EU budou muset vrátit do Británie anebo řešit povolení k pobytu v zemích, kde v tuto chvíli žijí, ale i o celou řadu cizinců, zejména občanů EU, kteří žijí v Británii. Očekává se například velký pohyb Poláků, kterých v tuto chvílí v Británii žije více než 700 tisíc. „My věříme, že z tohoto pohybu dokážeme hodně získat. Česká republika je atraktivní země, nabízí nižší životní náklady než většina zemí Evropské unie, je to bezpečná a politicky i ekonomicky stabilní země. Navíc nabízí vysokou kvalitu života a zajímavé pracovní nabídky,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL.

Brexit ale nezpůsobí jen pohyb lidí, ale i firem. Někteří britští investoři již nyní řeší strategie, které by rozptýlily rizika a stěhují své provozy, aby zůstaly v rámci EU.

