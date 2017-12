Příprava na brexit: české firmy zakládají v Británii pobočky

Například společnost Tesla Blatná přišla o možnost dodávek pro americkou firmu Wai Global, která měla distribuční základnu pro EU v Británii a kvůli brexitu přerušila jednání. „Celní poplatky by se teoreticky mohly po brexitu objevit. Takové případy firem máme, ale není jich mnoho. Ta nejistota ohledně brexitu obchod stěžuje, ale zatím nezastavuje,“ uvedl šéf britské pobočky agentury CzechTrade Martin Macourek. Naopak řada firem je ochotná diskutovat o nových dodávkách do ostrovního království brexitu navzdory.

V poslední době roste také počet českých výrobců autodílů s vysokou přidanou hodnotou, kteří získávají kontrakty u britských automobilek. Pět tuzemských firem podepsalo dodávky pro Jaguar-Land Rover. Jedna česká společnost také získala kontrakt na dodávku kompozitních materiálů pro firmu Aston Martin Lagonda - jde o klikové hřídele, ojnice či písty. Řada dalších zakázek je rozjednaných. Mezi dalšími odběrateli v Británii, u kterých se uplatňují české firmy, jsou mimo jiné Lotus, Honda či Toyota.

Vyjednávání o vyrovnání bylo dlouhé a tvrdé:

Mezi úspěšné exportéry do Británie patří v automobilovém průmyslu firmy Rubena, Futaba, Gumotex, Strojmetal, Top Alulit, Tawesco, Atek. V leteckém průmyslu jsou to Componenta Perfecta, Brebeck Composites, ve strojírenství například VUES Brno, Battswap, v chemii Spolchemie a v pivovarnictví značky Primátor, Bernard, Bohemia Regent, Budvar či Lobkowicz. Český export do Británie letos stoupl od ledna do října o 1,5 procenta na 179 miliard korun. Dovoz vzrostl o 4,4 procenta na 80 miliard korun.

Ministři odpovědní za evropskou problematiku v úterý doporučili, aby šéfové států a vlád 27 zemí EU v pátek posunuli rozhovory o brexitu do další fáze. Britská premiérka Theresa Mayová minulý týden v pátek po několika dnech horečné diplomacie dosáhla v Bruselu politické shody se zástupci Evropské komise na tom, jak bude vypadat budoucí smlouva upravující britský odchod. Obě strany se tak dohodly na principech toho, jak budou řešit udržení práv občanů EU v Británii po brexitu, britské finanční závazky i situaci na irské hranici.

Pokud v pátek summit EU27 rozhodne, že tato domluva skutečně znamená dostatečný posun v jednáních, bude podle Barniera možné, aby experti připravili první návrh konkrétní „brexitové dohody“ do konce ledna příštího roku.

Do března má Londýn čas, aby konkretizoval svou představu o tom, čeho chce dosáhnout v druhé fázi rozhovorů, tedy v debatě o tom, jak budou vypadat vztahy mezi EU a Británií po jejím odchodu z evropského bloku. Součástí diskuse následně mají být i podmínky a podoba dvouletého přechodného období.

Přečtěte si také: