Brexit podle Corbyna: Británie by měla zůstat v celní unii

„Labouristé budou usilovat o vyjednání nové komplexní celní unie mezi Británií a EU,“ uvedl Corbyn v projevu v anglickém městě Coventry. Cílem je podle něj zajistit, aby v rámci Evropy nebyly žádné celní bariéry, a zamezit obnovení nejrůznějších kontrol na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem. Podmínkou setrvání v celní unii ale podle vůdce labouristů je, aby Londýn mohl mluvit do budoucích obchodních dohod unie.

Sama Mayová má s proslovem o své představě budoucích vztahů s EU vystoupit v pátek. Podle zdroje z jejího okolí, který citoval bulvární deník The Sun, hodlá předsedkyně vlády přijít s vlastním plánem týkajícím se cel, aby zamezila „brexitovému puči“.

Média spekulovala také o tom, že vláda by mohla zcela změnit svůj názor na celní unii. Mluvčí Mayové to ale dnes vyloučil. „Chceme mít svobodu v tom, abychom mohli uzavřít naše vlastní obchodní dohody,“ dodal mluvčí, jehož citovala agentura Reuters.

Podle většiny konzervativců by Británie po brexitu v případě setrvání v celní unii nemohla vyjednat vlastní obchodní dohody s rychle rostoucími ekonomikami, jako je Čína nebo Indie. Právě uzavření takových dohod se třetími zeměmi označují zastánci brexitu za jednu z největších potenciálních výhod odchodu z EU.

Vyjasnění pozice labouristů je významné proto, neboť parlament hraje v brexitových jednáních důležitou roli. Mayová a její menšinová vláda se musí opírat o křehkou podporu severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) a část konzervativních poslanců s labouristy souhlasí v tom, že země by měla po brexitu zůstat v celní unii. Pokud by se tito rebelové v parlamentu přidali při klíčovém hlasování na jaře k opozici, znamenalo by to pro Mayovou, jejíž pozice je dlouhodobě vratká, velkou porážku. „Bude se lámat chleba,“ konstatoval už v neděli hlavní brexitový stratég labouristů Keir Starmer.

Parlament má na jaře hlasovat o obchodním zákoně, který má po brexitu zajistit kontinuitu pro podnikatele a firmy.

Ustavením celní unie mezi sebou státy EU odstranily celní poplatky a stanovily společný celní sazebník vůči třetím zemím. Členem celní unie jsou i státy stojící mimo EU, například Turecko nebo Andorra, s evropským blokem mají uzavřené bilaterální celní dohody.

