Česko je 87. nejlidnatějším státem světa. Naše populace patří v EU k mladším

V prognóze populace Českého statistického úřadu, podle které ve státech Evropské unie přibude do roku 2050 téměř 20 milionů obyvatel, je Česko v té polovině zemí, kde lidí naopak ubude. Počet lidí v Česku bude do roku 2025 postupně narůstat na 10,712 milionu, pak začne pozvolna klesat. V roce 2050 bude Čechů 10,478 milionu, o 15 let později už jen 10,151 milionu.

Nejvyšší nárůst počtu obyvatel zaznamená Velká Británie, která po brexitu v březnu 2019 už nebude členem Evropské unie. Počet obyvatel 64,769 milionu ze začátku roku 2017 stoupne podle prognózy Eurostatu do roku 2020 na 67,2 milionu, do roku 2050 na 77,568 milionu a do roku 2065 překročí hranici 80 milionů obyvatel. Počet Britů tak v roce 2065 poprvé mírně překoná počet Němců. Francouze, kteří jsou nyní druhým nejpočetnějším národem, Britové předstihnou do roku 2025.

Česká republika patří k zemím s podprůměrným indexem závislosti, který zachycuje počet seniorů a dětí na počet lidí v aktivním věku. Na sto lidí v aktivním věku v Česku připadá 35,8 dětí a mladých do 19 let a 45,6 lidí starších 60 let. Na 100 lidí v produktivním věku tedy připadá 81,4 osoby mladých a starých. V Evropské unii je to 85,8 osoby. Nejvyšší index má Francie s 97,9 osoby, naopak nejnižší Lucembursko s 71,3 osoby.

Deset nejlidnatějších států světa, 2017 Pořadí Země Populace 1. Čína 1 379 302 771 2. Indie 1 281 935 911 3. Spojené státy 326 625 791 4. Indonésie 260 580 739 5. Brazílie 207 353 391 6. Pákistán 204 924 861 7. Nigérie 190 632 261 8. Bangladéš 157 826 578 9. Rusko 142 257 519 10. Japonsko 126 451 398

Zdroj: ČSÚ

Česká republika se v rámci Evropské unie řadí například mezi země s nejnižší kojeneckou úmrtností a nejnižším podílem lidí ohrožených příjmovou chudobou či sociálním vyloučením. Patří ale také mezi státy, v nichž obyvatelstvo nejvíce trpí nadváhou a evropský průměr přesahuje i z hlediska podílu kuřáků v populaci.

Co se týče vzdělanosti, v podílu osob s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním zaujímá Česko v unii 24. místo s 21,1 procenta. V tomto směru je na tom nejlépe Británie, nejhůře Rumunsko. „S hodnotou 70,9 procenta se řadíme na první místo mezi státy EU v podílu osob se středoškolským vzděláním ukončeným závěrečnou nebo maturitní zkouškou či s nástavbovým vzděláním, jako jsou pomaturitní rekvalifikační kurzy. Unijní průměr činí 45 procent,“ poznamenal místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Na světě loni žilo 7,405 miliardy lidí. Nejlidnatějším státem světa zůstávala nadále Čína s 1,379 miliardy, druhá byla Indie s 1,282 miliardy lidí. Nejlidnatějším světadílem je Asie s 4,4 miliardy lidí, daleko za ní je Afrika s 1,222 miliardy lidí.

